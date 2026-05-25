Dursun Özbek'ten beklenmedik karar! Okan Buruk'un raporu sonrası emri verdi!
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli yıldız için Okan Buruk'un verdiği rapor ortaya çıktı.
TFF'nin yabancı kuralını 10+4 olarak resmen ilan etmesinin ardından Galatasaray, Mauro Icardi için frene bastı. 10 milyon euro kazanan Arjantinli için sarı-kırmızılılar, 4 milyon euro bütçe ayırırken bu rakam Icardi cephesinin hoşuna gitmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Icardi'ye teklifini sunan Galatasaray, deneyimli golcüden gelecek resmi cevabı beklemeye geçti.
Icardi'nin Galatasaray'dan talebinin 7 milyon euro olduğu ve 2 senelik sözleşme istediği konuşuluyor. Menajeri de rakamı yetersiz bulurken Okan Buruk'un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili raporu ortaya çıktı.
Okan Buruk'un Icardi için "Kalmalı" şeklinde rapor vermediği belirtildi. Bu nedenle başkan Dursun Özbek'in yıldız golcü için teklifi revize etmeyeceği aktarıldı.
