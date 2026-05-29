Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye genelinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sel, su baskını ve fırtına riskine karşı 8 il için sarı kodlu alarm vermesinin ardından Afyonkarahisar, Osmaniye ve Hatay'dan peş peşe taşkın haberleri geldi. Tarım arazileri sular altında kalırken, kent merkezlerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre yurdun birçok kesimi için sağanak yağış, fırtına ve dolu uyarısı yapıldı. Sel ve su baskınları ile fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 8 il için sarı kodlu alarm verilirken yağışlar hayatı birçok ilde olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

FIRTINA YAĞMUR VE DOLU UAYRISI Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YAĞIŞLAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ Afyonkarahisar Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle 200 ev ile iş yerini su bastı, tarım arazileri zarar gördü. İlçede, dün saat 16.00 sıralarında yağmur sonrasındaki dolu yaklaşık 30 dakika sürdü. Yağıştan cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı alanlarda yaklaşık 10 santimetre yüksekliğine ulaşan dolu birikintisi nedeniyle cadde, sokaklar ve çatılar beyaza büründü. Yağış nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolu İstasyon, Dinar ve Ofis kavşaklarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tarım arazilerinde ise arpa, buğday, patates ve haşhaş ekili alanlarda zarar meydana geldi. İlçe merkezinde 200'e yakın iş yeri ve evi su bastı. İtfaiye ekipleri su baskını olan ev ve iş yerlerinin sularını tahliye çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarım arazilerinde zarar tespit çalışması yürütecek.

Osmaniye Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve bahçeleri su bastı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Üzümlü Deresi taştı. Derenin taşması sonucu Üzümlü, Çamiçi ve Boğaziçi Mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Ev, ahır ve bahçelerin de etkilendiği sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalışma başlattı. Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, gazetecilere, sağanaktan etkilenen bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hatay Sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SAKARYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

