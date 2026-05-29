Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Hatay Sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SAKARYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı