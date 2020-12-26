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Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

2020-12-26 09:40:08
Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

#1
Foto - HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. - RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. - RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

#2
Foto - UYARILAR - KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

UYARILAR - KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#3
Foto - MARMARA - Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. - BALIKESİR: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı... - EDİRNE: 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı... İSTANBUL: 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu... KOCAELİ: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu...

MARMARA - Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. - BALIKESİR: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı... - EDİRNE: 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı... İSTANBUL: 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu... KOCAELİ: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu...

#4
Foto - EGE - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR: 14°C, Parçalı bulutlu... DENİZLİ: 16°C, Parçalı bulutlu... İZMİR: 17°C, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı... MANİSA: 17°C, Çok bulutlu...

EGE - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR: 14°C, Parçalı bulutlu... DENİZLİ: 16°C, Parçalı bulutlu... İZMİR: 17°C, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı... MANİSA: 17°C, Çok bulutlu...

#5
Foto - AKDENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ADANA: 18°C, Az bulutlu... ANTALYA: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı... HATAY: 14°C, Az bulutlu... ISPARTA: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı...

AKDENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ADANA: 18°C, Az bulutlu... ANTALYA: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı... HATAY: 14°C, Az bulutlu... ISPARTA: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı...

#6
Foto - İÇ ANADOLU -Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ANKARA: 13°C, Parçalı ve az bulutlu... ESKİŞEHİR: 13°C, Parçalı ve az bulutlu... KONYA: 14°C, Parçalı ve az bulutlu... YOZGAT: 9°C Parçalı ve az bulutlu...

İÇ ANADOLU -Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ANKARA: 13°C, Parçalı ve az bulutlu... ESKİŞEHİR: 13°C, Parçalı ve az bulutlu... KONYA: 14°C, Parçalı ve az bulutlu... YOZGAT: 9°C Parçalı ve az bulutlu...

#7
Foto - BATI KARADENİZ - Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. BOLU: 12°C, Parçalı ve az bulutlu... DÜZCE: 16°C, Parçalı bulutlu... KASTAMONU: 11°C, Parçalı bulutlu... ZONGULDAK: 19°C, Parçalı bulutlu...

BATI KARADENİZ - Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. BOLU: 12°C, Parçalı ve az bulutlu... DÜZCE: 16°C, Parçalı bulutlu... KASTAMONU: 11°C, Parçalı bulutlu... ZONGULDAK: 19°C, Parçalı bulutlu...

#8
Foto - ORTA ve DOĞU KARADENİZ - Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. GÜMÜŞHANE: 3°C, Parçalı bulutlu... RİZE: 16°C, Parçalı bulutlu... SAMSUN: 18°C, Parçalı bulutlu... TRABZON: 18°C, Parçalı bulutlu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ - Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. GÜMÜŞHANE: 3°C, Parçalı bulutlu... RİZE: 16°C, Parçalı bulutlu... SAMSUN: 18°C, Parçalı bulutlu... TRABZON: 18°C, Parçalı bulutlu...

#9
Foto - DOĞU ANADOLU - Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. ERZURUM: -4°C, Az bulutlu... KARS: -4°C, Az bulutlu... MALATYA: 6°C, Az bulutlu... VAN: 2°C, Az bulutlu...

DOĞU ANADOLU - Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. ERZURUM: -4°C, Az bulutlu... KARS: -4°C, Az bulutlu... MALATYA: 6°C, Az bulutlu... VAN: 2°C, Az bulutlu...

#10
Foto - GÜNEYDOĞU ANADOLU - Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR: 9°C, Az bulutlu... GAZİANTEP: 10°C, Az bulutlu... SİİRT: 7°C, Az bulutlu... ŞANLIURFA: 11°C, Az bulutlu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU - Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR: 9°C, Az bulutlu... GAZİANTEP: 10°C, Az bulutlu... SİİRT: 7°C, Az bulutlu... ŞANLIURFA: 11°C, Az bulutlu...

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