İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların yeni oyununu ifşa etti. Kılıç, dolandırıcıların, alıcı gibi davranarak satıcıdan "hesap onayı" bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istediklerini belirtti.

Foto - İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

ılıç, AA muhabirine, satış platformlarında alıcı ve satıcıyı korumak için tasarlanan "param güvende" uygulamasıyla yapılan dolandırıcılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Foto - İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dolandırıcılık yöntemlerinin de değiştiğini bildiren Kılıç, vatandaşların her dönem yeni yöntemler deneyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Daha önce kendilerini kamu görevlisi ya da güvenlik personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı toplumda farkındalık oluştuğunu anlatan Kılıç, son dönemde ise özellikle ikinci el ürün satışlarında dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkati çekti.

Foto - İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

Kılıç, son zamanlarda ikinci el satışlara ilişkin "param güvende" uygulaması üzerinden yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıda bulunarak, "Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcıdan 'hesap onayı' bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istiyor. Ardından satıcıya gelen doğrulama kodunu talep ederek, hesaba erişim sağlıyor ve parayı kendi hesaplarına aktarıyor. Bu tür riskleri azaltmak için kullanılan 'param güvende' sistemi önemli. Bu sistemde ödeme, yalnızca alıcı tarafından yapılır. Gönderilen para, güvenli havuz hesapta bekletilir ve ürün alıcıya ulaşıp onaylandıktan sonra, satıcının hesabına aktarılır. Benzer şekilde Takasbank altyapısında da para, işlem tamamlanana kadar güvence altında tutulur." ifadelerini kullandı.

Foto - İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

"SİZE PARA GÖNDERDİK, KODU PAYLAŞIN" Ürün alıcıya ulaşmadan, paranın satıcı hesabına geçmeyeceğine işaret eden Kılıç, "Size para gönderdik, kodu paylaşın" şeklindeki taleplerin kesinlikle dolandırıcılık olduğunu vurguladı. Doğrulama kodu paylaşımına değinen Kılıç, "Hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor." diye konuştu.

Foto - İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

Kılıç, dolandırıcılıkla karşılaşan vatandaşların, Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini söyledi. Tüketici uyuşmazlıklarına da değinen Kılıç, parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine, tüketici arabulucusuna başvuru yapılabileceğini aktardı.

Foto - İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

Dolandırıcıların çoğu zaman farklı kişilere ait IBAN hesaplarını kullandığını da anımsatan Kılıç, bu nedenle süreçlerin zaman alabileceğini kaydetti.

Foto - İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı!

Kılıç, tüketicilerin yalnızca resmi platformlar üzerinden işlem yapmaları gerektiğinin altını çizerek, güvenli ödeme sistemlerini tercih etmeleri ve şüpheli durumlarda işlemi hemen sonlandırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23