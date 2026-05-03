  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyanık geçinen Trump’a büyük şok! Ne olduğunu bile anlayamadan çok fena oyuna getirdiler İkinci el oto almak isteyenlere uyarı: Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Yerli mobil uygulamadan büyük başarı! Yarışmada ilk 20’ye kaldı Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da “Türkiye” paniği: Artık rakipsiz tek güç Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması gündemde: Bakan Ersoy, konuya açıklık getirdi Başakşehir'de endişendiren olay: Mescitte parçalanmış halde bulundular! Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’de çok satan iki telefon markası birleşti Emekli maaşına ne kadar zam olacak? Öne çıkan oran belli oldu
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da "Türkiye" paniği: Artık rakipsiz tek güç
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da “Türkiye” paniği: Artık rakipsiz tek güç

ABD basınında yer alan çarpıcı analizlerde, Washington’ın belirsizleşen dış politikası karşısında Avrupa’nın güvenlik için Türkiye ile ortaklık kurmaktan başka seçeneğinin kalmadığı itiraf edildi. Trump yönetiminin NATO ve Avrupa Birliği ile yaşadığı gerilimin bölgesel dinamikleri Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekilirken, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna ve İran krizlerindeki "dengeleyici aktör" rolünün vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

#1
Foto - Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da "Türkiye" paniği: Artık rakipsiz tek güç

ABD basını, İran savaşı sonrası Washington-Brüksel hattında yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı bir analizde bulundu. Trump yönetimindeki ABD dış politikasında en büyük darbeyi NATO ve Avrupa Birliği'nin aldığı ifade edildi.

#2
Foto - Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da "Türkiye" paniği: Artık rakipsiz tek güç

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı, "Zirvede Avrupa Birliği'nin başta ülkemiz olmak üzere AB üyesi olmayan NATO müttefiklerini dışarıda bırakan güvenlik yaklaşımlarından vazgeçmesini ve NATO'yu destekleyici pozisyonuna geri dönmesini ümit ediyoruz. Aksi takdirde Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımının Avrupa'nın güvenliği ve dayanıklılığına ABD'nin Avrupa'da kuvvet azaltmasından daha fazla zarar vereceğini değerlendiriyoruz" açıklamasına analizde yer verildi.

#3
Foto - Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da "Türkiye" paniği: Artık rakipsiz tek güç

Haberde, "Uluslararası medya öncelikle İran Savaşı ile ilgili ABD-Avrupa gerilimlerine odaklanmış olsa da, Yaşar Güler'in açıklamaları göz ardı edilmemelidir. Amerika'nın Avrupa'daki askeri gücünün azalması, bölgesel jeopolitik dinamikleri şüphesiz Ankara lehine yeniden şekillendirecektir" ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da "Türkiye" paniği: Artık rakipsiz tek güç

Türkiye'nin hem AB hem de NATO için önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden birinin "komşularla sıfır sorun" dış politikasını benimsemesi ve Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Doğu'daki ortaklarıyla istikrarlı bir güç olarak hizmet etme arzusunu açıkça dile getirmesi olduğu kaydedildi.

#5
Foto - Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da "Türkiye" paniği: Artık rakipsiz tek güç

Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine katkıda bulunduğunu belirten ABD basını, Ankara'nın son 4 yıldır Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü denge politikasının önemine vurgu yaptı.

#6
Foto - Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da "Türkiye" paniği: Artık rakipsiz tek güç

Analizde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin "dengeleyici" bir aktör olarak üstlendiği rol, Ankara'nın herhangi bir jeopolitik bloktan veya ideolojik davadan bağımsız olarak ulusal çıkarlarını takip etmesine olanak tanıyan hesaplı bir dış politikadır. Bu stratejik esneklik, Türkiye'nin belirsiz bir jeopolitik düzende faaliyet göstermesine ve çeşitli ülkeler nezdinde yavaş yavaş güvenilirlik ve diplomatik sermaye kazanmasına olanak tanır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...
Teknoloji

Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...

ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer silahı ALYA, son test çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu'nu açıkladı. Nüfus oranlarındaki düşüşü "tedbir alınması gerek..
Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?
Gündem

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor...
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu
Dünya

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, İran ile düşmanlığın "sona erdiği" konusunda ABD Kongresi'ne bildirimde bulundu ..
Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden
Gündem

Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden

İşte Girit'ten İstanbul'a getirilen Sumud Filosu aktivistleri arasında yer alan yabancı ülke vatandaşları...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23