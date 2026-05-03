Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor! Washington’da “Türkiye” paniği: Artık rakipsiz tek güç
ABD basınında yer alan çarpıcı analizlerde, Washington’ın belirsizleşen dış politikası karşısında Avrupa’nın güvenlik için Türkiye ile ortaklık kurmaktan başka seçeneğinin kalmadığı itiraf edildi. Trump yönetiminin NATO ve Avrupa Birliği ile yaşadığı gerilimin bölgesel dinamikleri Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekilirken, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna ve İran krizlerindeki "dengeleyici aktör" rolünün vazgeçilmez olduğu vurgulandı.