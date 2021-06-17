Meteoroloji uzmanı yaz yağmurlarının sebebini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan, 18-22 Haziran tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı bilgileri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan açıkladı. Türkiye'nin, hafta başından beri yaklaşık 5000 metre seviyede "Oluk" denilen bir dalga hareketinin etkisinde olduğunu belirten Deniz Demirhan, "Öncelikle Trakya ve Marmara bölgelerini etkiledi. Perşembe itibariyle ise Şile, Ağva, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'e doğru hareketini sürdürüyor. Perşembe günü öğleden sonra ve cuma günü Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Karadeniz'de hafif yağmur devam ederken özellikle Zonguldak Bartın, Cide, Sinop ve Rize taraflarında kuvvetli yağış olabilir.