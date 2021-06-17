2021-06-17 18:08:08 Meteoroloji uzmanı yaz yağmurlarının sebebini açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Türkiye'nin hafta başından beri yaklaşık 5000 metre seviyede "Oluk" denilen bir dalga hareketinin içinde olduğunu belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Öncelikle Trakya ve Marmara bölgelerini etkiledi. Perşembe itibariyle ise Şile, Ağva, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’e doğru hareketini sürdürüyor" dedi.