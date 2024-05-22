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Yaşam
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Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

2024-05-22 11:21:03
Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul dahil pek çok il için sağanak uyarı yapıldı.

#1
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pek çok il için perşembe günü sağanak yağış uyarı yapıldı.

#2
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#5
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

Hakkari için alarm verildi Yağışların etkili olduğu Hakkari ve ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alan vatandaşları uyarırken, kuvvetli yağışların olacağını duyurdu. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

#6
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

Hangi şehirlere sarı kodlu alarm verildi? Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari Van

#7
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 12°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ 15°C, 31°C Parçalı bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. A.KARAHİSAR 14°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 20°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 19°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA 20°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

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Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. ADANA 20°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 21°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR 16°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 18°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 15°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI 12°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR 15°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 15°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 13°C, 31°C Parçalı bulutlu SİNOP 15°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

#9
Foto - Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 12°C, 30°C Parçalı bulutlu SAMSUN 11°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT 10°C, 28°C Parçalı bulutlu TRABZON 12°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 5°C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 5°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 13°C, 30°C Parçalı bulutlu VAN 7°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 12°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP 18°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA 22°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu Kaynak: F5 Haber

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