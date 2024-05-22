Meteoroloji uyardı! Felakete sebep olabilir

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. ADANA 20°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 21°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR 16°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 18°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 15°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI 12°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR 15°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 15°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 13°C, 31°C Parçalı bulutlu SİNOP 15°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu