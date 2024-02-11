2024-02-11 03:31:42 Meta'dan siyasi içerikli reklam kararı
ABD merkezli yazılım devi Meta, bazı uygulamalarında siyasi reklam ve içerikleri kısıtlama kararı aldı.
ABD merkezli yazılım devi Meta, bazı uygulamalarında siyasi reklam ve içerikleri kısıtlama kararı aldı.
Meta'nın sahibi olduğu Instagram ve Threads platformlarında, siyasi içerikler artık daha az tavsiye edilecek. İşte detaylar...
Instagram ve Threads platformlarının çatı firması Meta, bu platformlardaki siyasi içeriklerin eskisi kadar çok tavsiye edilmeyeceğini açıkladı. Bu kararın sebebinin, Meta’nın X gibi siyaset ağırlıklı bir mecraya dönüşmek istememesi olduğu iddia ediliyor. Ayrıca şirketin bu politikayı, sahibi olduğu Facebook’ta önceden beri uyguladığını söyleyebiliriz.
eta siyasi içerik sevmiyor Siyasi içeriklerin, diğer eğlenceli içeriklere nazaran daha az gelir getirdiği uzun zamandır biliniyor. Bu nedenle Meta’nın siyasi kutuplaşmayı engellemek gibi ulvi bir amaçla değil de, sadece daha fazla gelir elde etmek adına bu kararı verdiği öne sürülebilir. Ancak seçim sürecine giren Amerika’nın şu anki gergin ortamının da burada önemli bir etken olduğunu belirtelim.
Meta’nın siyasi içerikleri daha arka plana atan algoritmalarının, son dakika haberlerini de kısıtlayabileceği konuşuluyor.
Haber içeriklerinin büyük bir kısmının siyasi olduğunu düşünürsek, bunun aksini düşünmek zor gibi. Şirketin buradaki amacının da, kendi sosyal medya platformlarının X gibi haber odaklı bir hale bürünmesini önlemek olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak takip ettiğiniz kişiler yoğun olarak siyaset ve haber gündemi üzerine paylaşımlar yapıyorsa, bu ortamdan sıyrılmak pek de mümkün görünmüyor.
Günün sonunda, politik kutuplaşmaya kendini kaptırıp kaptırmamak yine kullanıcıların iradesine kalacak diyebiliriz.
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