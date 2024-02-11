Meta'dan siyasi içerikli reklam kararı

eta siyasi içerik sevmiyor Siyasi içeriklerin, diğer eğlenceli içeriklere nazaran daha az gelir getirdiği uzun zamandır biliniyor. Bu nedenle Meta’nın siyasi kutuplaşmayı engellemek gibi ulvi bir amaçla değil de, sadece daha fazla gelir elde etmek adına bu kararı verdiği öne sürülebilir. Ancak seçim sürecine giren Amerika’nın şu anki gergin ortamının da burada önemli bir etken olduğunu belirtelim.