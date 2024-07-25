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Aktüel
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Mersin’de tır devrildi

2024-07-25 08:39:56
Mersin’de tır devrildi

Mersin’in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti.

#1
Foto - Mersin’de tır devrildi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mut - Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi'nde, ölüm virajı olarak adlandırılan noktada Bahri Borlu idaresindeki 1884 R Kıbrıs plakalı limonata yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride devrildi.

#2
Foto - Mersin’de tır devrildi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Bahri Borlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

#3
Foto - Mersin’de tır devrildi

Ceset otopsi için Mersin Adli Tıp’a gönderildi.

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