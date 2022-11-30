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Mersin'de teröristlere şafak operasyonu

2022-11-30 07:16:22
Mersin'de teröristlere şafak operasyonu

Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

#1
Foto - Mersin'de teröristlere şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Mersin'de teröristlere şafak operasyonu

Bu kapsamda, kentte 25 Kasım'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlıların ifadeleri ile ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu Suriye'de silahlı faaliyet gösteren iki YPG şüphelisinin Mersin'de bulunduğunu tespit etti.

#3
Foto - Mersin'de teröristlere şafak operasyonu

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 50 polis katıldı.

#4
Foto - Mersin'de teröristlere şafak operasyonu

Eş zamanlı baskınlarda adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonda zanlılardan N.E. ve O.A. gözaltına alındı.

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