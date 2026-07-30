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İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle! Umman ile pazarlık masası kuruldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle! Umman ile pazarlık masası kuruldu!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Maskat arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin görüşmelerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

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Foto - İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle! Umman ile pazarlık masası kuruldu!

İki ülke arasında 24-25 Temmuz'da başlayan temasların ardından dışişleri bakanları düzeyinde de kritik bir toplantı gerçekleştirildiği duyuruldu.

#2
Foto - İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle! Umman ile pazarlık masası kuruldu!

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Tahran ile Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmeleri devam ediyor” dedi.

#3
Foto - İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle! Umman ile pazarlık masası kuruldu!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, İran-Umman görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bekayi, 24-25 Temmuz’da Tahran’da başlayan İran-Umman görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, 29 Temmuz’da da iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapıldığını kaydetti.

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Foto - İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle! Umman ile pazarlık masası kuruldu!

Boğazdaki trafiğin durdurulmasının ve denizcilik yollarının güvenli olmamasının ABD’nin İran’a uyguladığı deniz ablukasından kaynaklandığını aktaran Bekayi, “Bu görüşme, ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılması meselesinden bağımsız” ifadesini kullandı.

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Foto - İran'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle! Umman ile pazarlık masası kuruldu!

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