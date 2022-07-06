Mersin'de carettaların geldiği kumsala uyarı levhaları asıldı

Ergene, gazetecilere, yumurtlama döneminde gecikme yaşandığını belirterek, "Normalde mayıs ayında yapılması gereken çıkışlar havaların soğuk olmasından kaynaklı pek gerçekleşmedi. Havaların ısınmasıyla bir ay gecikmeli olarak yoğun bir yuvalama görüyoruz. Enstitünün sahiline geçen yıl 285 deniz kaplumbağası yuvalama yapmıştı. Bu yıl rakamın 300'ü geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Kumsallara bırakılan atıkların canlıları etkilediğini vurgulayan Ergene, "Sahillere atılan özellikle plastik atıklar deniz kaplumbağalarının yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Üreme alanlarında çevre temizliği yapılması bunun için önemli. Sahillerdeki plastikleri toplayarak yavru carettaların çıkış dönemi için hazırlık yapmaya çalışıyoruz." dedi.