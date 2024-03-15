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Ekonomi
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Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

2024-03-15 13:08:16
Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki TL likiditesini sıkılaştırmaya yönelik yeni adımlarını duyurdu.

#1
Foto - Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Son dönemde sık sık piyasa düzenleyici kararlar alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu kararlara bir yenisini ekledi. Yeni karar, bankaların TL mevduat faizleri ve müşterilerin para transferleri sürecinde değişiklikler içeriyor.

#2
Foto - Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankacılık sektöründeki TL likiditesini sıkılaştırmaya yönelik yeni adımların duyurulduğu bildirildi. Alınan kararların gün içi likiditeyle ilişkili olduğu için, mevduat faizlerinde önemli bir etki oluşturması beklenmezken, bu kararların EFT kanalıyla gerçekleştirilen para transfer süreçlerine yönelik bazı değişiklikleri içermesi bekleniyor.

#3
Foto - Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Aralık 2021 tarihinde başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının tasfiye sürecine yaz aylarında başlamıştı. Bu süreçte, TCMB peş peşe zorunlu karşılık adımlarına başvurmuştu. Bu kararlar, piyasalardaki likidite dengesini değiştirerek, dolaylı olarak bankaların TL mevduat faizlerinde oynaklık yaşanmasına neden olmuştu.

#4
Foto - Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Son açıklanan zorunlu karşılık adımlarında ise değişiklikler, gün içi likidite miktarı ile sınırlı tutuldu. Dolayısıyla, geçmiş aylarda alınan kararlarla bankaların Merkez Bankası'na olan likidite fazlasının azaltılması ve net fonlama işleminin tekrarlanmasıyla ilişkili olan etkiler, bu yeni karar için geçerli olmayacak. Yani, bu yeni adımın temel etkisi, mevduat faizlerinde değil, bankalar arası para transfer uygulamalarında yaşanacak. Alınan karar, özellikle 31 Mart seçimleri öncesinde piyasalarda yaşanan aşırı hareketlenmeyi yavaşlatmaya yönelik amaçlar taşıyor. Bu kapsamda, öncelikle 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılan ve farklı banka müşterilerinin birbirlerine 7 gün 24 saat para göndermesine olanak tanıyan FAST sistemi dışında gerçekleştirilen EFT ile yapılan para transfer işlemlerinde süre değişikliği olacak.

#5
Foto - Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Yılın ilk ayında 20 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltilen FAST transfer limitini aşan para gönderim işlemleri, EFT kanalı ile gerçekleştiriliyor. FAST ile yapılan transferler hızlı bir şekilde karşı tarafa iletilebilirken, EFT işlemlerinde bu süre birkaç dakikayı bulabiliyordu.

#6
Foto - Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Son alınan kararın ardından, 50 bin lirayı aşan para transferlerinde ödemenin karşı tarafa iletilme süresi yaklaşık 2 ile 3 kat artacak. Dolayısıyla, büyük miktarlarda yapılan ödemelerde paranın hesaptan kesildiği, ancak karşı tarafa iletilmesinde yaşanan gecikmelerde paniklememek ve sabırlı olmak gerekecek.

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