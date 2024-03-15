Merkez Bankası’ndan beklenmedik karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Son açıklanan zorunlu karşılık adımlarında ise değişiklikler, gün içi likidite miktarı ile sınırlı tutuldu. Dolayısıyla, geçmiş aylarda alınan kararlarla bankaların Merkez Bankası'na olan likidite fazlasının azaltılması ve net fonlama işleminin tekrarlanmasıyla ilişkili olan etkiler, bu yeni karar için geçerli olmayacak. Yani, bu yeni adımın temel etkisi, mevduat faizlerinde değil, bankalar arası para transfer uygulamalarında yaşanacak. Alınan karar, özellikle 31 Mart seçimleri öncesinde piyasalarda yaşanan aşırı hareketlenmeyi yavaşlatmaya yönelik amaçlar taşıyor. Bu kapsamda, öncelikle 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılan ve farklı banka müşterilerinin birbirlerine 7 gün 24 saat para göndermesine olanak tanıyan FAST sistemi dışında gerçekleştirilen EFT ile yapılan para transfer işlemlerinde süre değişikliği olacak.