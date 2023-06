Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Finans dünyasının en büyükleriyle çalıştı Eğitiminin ardından iş hayatına atılan Hafize Gaye Erkan, aldığı teklif sonrası 2005 yılında Goldman Sachs'da görev almaya başladı. Burada 9 yıl görev alan Hafize Gaye Erkan, daha sonra First Republic Bank'ta çalışmaya başladı. Benzeri olmayan kariyer yükselişi Hafize Gaye Erkan, 2014 yılında çalışmaya başladığı First Republic Bank'ta 2017 yılında ise başkanlık görevine yükselme başarısı gösterdi. Bankada 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu görevlerinde bulundu. 2016 yılında "Turk of America" dergisinin özel sayısında, ABD'deki en etkin 40 Türk genci sıralamasında ilk sıraya adını yazdıran Hafize Gaye Erkan, ABD'deki kariyerindeki bu hızlı yükseliş ile 'Müthiş Türk Kızı' olarak adlandırılmaya başladı. Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor. İlk kadın başkan olacak Hafize Gaye Erkan, TCMB Başkanı olarak atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak.