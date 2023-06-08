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Ekonomi
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Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

2023-06-08 13:31:59
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Ataması merakla beklenen Merkez Bankası Başkanlığı için adı kulislerde en güçlü isim olan Hafize Gaye Erkan için artık kesin gözüyle bakılırken, Erkan'ın neden dünya finans çevrelerinde 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanındığı ise kariyerinde gizli.

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Foto - Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Türkiye Yüzyılı hızlı başladı... Cumhuriyet'in 100. yılına girdiğimiz bu süreçte 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan iktidar, bu sembolik yıla damga vurmak için kolları sıvadı. 17. zaferini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineyi yeniledi. Beklendiği gibi ekonominin başına geçmiş dönemlerde başarılı bir yönetim sergileyen Mehmet Şimşek getirildi. Merkez'in yeni başkanı belli oluyor Kabinenin yanı sıra birçok kurumda da yönetim değişikliğine gidiliyor. Bunların başında da Merkez Bankası geliyor. Kısa sürede ataması yapılması beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı makamı için adı geçen en önemli isim ise Hafize Gaye Erkan...

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Foto - Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Müthiş Türk Kızı Dünya ekonomi çevrelerinde 'Müthiş Türk Kızı' olarak bilinen Erkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ankara'da görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği, Erkan'ın kısa süre içinde TCMB Başkanı olarak atanacağı kulislerde konuşulan en heyecan verici haberlerden biri. Hafize Gaye Erkan isminin heyecana neden olmasının en büyük nedeni ise Eren'in özgeçmişi... Erkan, boşuna 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınmıyor. Eğitim hayatı ve kariyeri başarılarla dolu.

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Foto - Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

İstanbul Erkek ve Boğaziçi'nde derece 1982 yılında dünyaya gelen Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle tamamlayarak Türkiye 26. olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü de rekor bir puanla birinci olarak tamamladı. ABD'nin önemli üniversitelerinde akademik çalışma Lisans eğitiminin ardından Stanford Princeton, Boston ve California gibi üniversitelerden burs teklifi alan Hafize Gaye Erkan, Princeton Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı. Hafize Gaye Erkan, üniversitenin tarihine geçerek doktora eğitimini bir yılda tamamladı.

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Foto - Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Finans dünyasının en büyükleriyle çalıştı Eğitiminin ardından iş hayatına atılan Hafize Gaye Erkan, aldığı teklif sonrası 2005 yılında Goldman Sachs'da görev almaya başladı. Burada 9 yıl görev alan Hafize Gaye Erkan, daha sonra First Republic Bank'ta çalışmaya başladı. Benzeri olmayan kariyer yükselişi Hafize Gaye Erkan, 2014 yılında çalışmaya başladığı First Republic Bank'ta 2017 yılında ise başkanlık görevine yükselme başarısı gösterdi. Bankada 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu görevlerinde bulundu. 2016 yılında "Turk of America" dergisinin özel sayısında, ABD'deki en etkin 40 Türk genci sıralamasında ilk sıraya adını yazdıran Hafize Gaye Erkan, ABD'deki kariyerindeki bu hızlı yükseliş ile 'Müthiş Türk Kızı' olarak adlandırılmaya başladı. Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor. İlk kadın başkan olacak Hafize Gaye Erkan, TCMB Başkanı olarak atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak.

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