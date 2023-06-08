Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Türkiye Yüzyılı hızlı başladı... Cumhuriyet'in 100. yılına girdiğimiz bu süreçte 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan iktidar, bu sembolik yıla damga vurmak için kolları sıvadı. 17. zaferini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineyi yeniledi. Beklendiği gibi ekonominin başına geçmiş dönemlerde başarılı bir yönetim sergileyen Mehmet Şimşek getirildi. Merkez'in yeni başkanı belli oluyor Kabinenin yanı sıra birçok kurumda da yönetim değişikliğine gidiliyor. Bunların başında da Merkez Bankası geliyor. Kısa sürede ataması yapılması beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı makamı için adı geçen en önemli isim ise Hafize Gaye Erkan...