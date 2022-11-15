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Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

2022-11-15 19:37:42
Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

#1
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan ve Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nden de geçen Meriç Nehri’nin kum ocakları mevkiinde erkek cesedi gören piknikçi vatandaşlar, ihbarda bulundu.

#2
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

Olay yerine AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

AFAD ekipleri tarafından zodyak botla nehirden çıkarılan ceset, jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

Cesedin, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

#5
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

- Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. -

#6
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

- Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. -

#7
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

- Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. -

#8
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

- Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. -

#9
Foto - Meriç Nehri'nde korkunç olay! Ekipler seferber oldu

- Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. -

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