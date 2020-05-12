2020-05-12 10:34:58 Meral Akşener'den HDP ile ittifak açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HDP ile ittifak sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HDP ile ittifak sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, son dönemde Millet İttifakı'nda HDP ile aralarında yaşanan krize ilişkin konuştu
Akşener, "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşmeyi düşünür müsünüz" sorusuna karşılık 'evet' ya da 'hayır' demedi. Meclis başkanvekilliği görevini yürüttüğü dönemde HDP'nin o zamanki grup başkanvekili Demirtaş'a söz hakkı verdiğini anlattı.
Millet İttifakı içinde İYİ Parti ve HDP arasında çıkan kriz, karşılıklı mesajlarla tansiyonun yükselmesine neden oldu.
Son olarak Sırrı Süreyya Önder'in "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez" sözleri İYİ Parti kanadında şok etkisi yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo Karakutu’da yayınlanan programda söz konusu krize ilişkin konuştu.
Önder'i iddiasını kanıtlamaya davet eden Akşener, "HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, PKK'ya karşı eleştirilerde bulunuyor. Görüşmeyi düşünür müsünüz Sancar'la? Belki başka bir yaklaşımı vardır" sorusuna kaçamak cevap verdi.
İYİ Parti lideri 'evet' ya da 'hayır' demeden, "Mithat Sancar Hoca'yı ben bilirim. Yani mülkiye hocalığı döneminden bilirim, bir masada konuşmuşluğumuz yok. Fakat HDP yöneticilerinin bazılarının tavırları çok ilginçtir" dedi.
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'
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