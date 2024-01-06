Meral Akşener'den bomba seçim hamlesi! “Kabulümdür” deyip tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer aldıklarını, bu süreçte ellerinden geleni büyük samimiyetle yaptıklarını kaydetti. 2023'teki seçimlerden galip çıkarak başarı öyküsüyle sistemi değiştirmeyi hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi. Bunun çeşitli nedenlerinin olduğunu kaydeden Akşener, şöyle devam etti: "Suç benimse kabulümdür ama geldiğim bir yer var. Onun için işte hür ve müstakil girme nedenimiz budur. Geldiğim nokta şu; bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş. Asıl mesele bu. 2023'te biz başaramadık. Tekrar söylüyorum. Bütün suç benim olsun. Çekin beni kenara ama gene başarılamazdı. Çünkü tekrar söylüyorum herkes halinden memnun olmuş. Çünkü seçmenin ayağına gidip, topuk selamı verip, 'Sen benim velinimetimsin' demek çok ağır, zorlu bir iştir. Tek bir kişiyi ikna etmek için 10 dakika zaman ayırmak çok maharetli bir iştir. Siz yüzünüzü ekşitip 'Sen zaten şucusun, sen zaten bucusun' diyerek politika yaptığınız zaman sosyal medyadan paranız olduğu oranda, televizyondan, sosyal medyadan bu ayrışma üzerinden politika kurduğunuzda o değerler yerde kalmaya devam eder, sokakta kalmaya devam eder. İnsanlar acı çekmeye devam eder."