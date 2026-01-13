  • İSTANBUL
Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu
AA Giriş Tarihi:

Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

Türk insanın en çok sevdiği şeylerden biri de şantiye bölgesinde yapılan çalışmaları izlemek. Bu nedenle Ordu'da, inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler için "şantiye izleme alanı" yapıldı.

#1
Foto - Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

Karadeniz bölgesinde Ordu iline bağlı merkez ilçe Altınordu’ya bağlı Yeni Mahalle'deki bir inşaatın çevresi, yüklenici firma tarafından paravanla kapatıldı.

#2
Foto - Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

Paravanın bir bölümüne inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler de düşünülerek, "şantiye izleme alanı" yazılı televizyon görseli yerleştirildi.

#3
Foto - Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

Çalışmaları merak edenler, bu alandan şantiyedeki faaliyetleri izleyebiliyor.

#4
Foto - Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

Şantiyedeki çalışmaları bir süre izleyen Emrah Özkan, inşaat firmasının çalışmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Biz de merak edip açılan pencereden içeriye baktık." dedi.

#5
Foto - Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

Ömer Topaloğlu ise "Vatandaşların merakını gidermek için televizyon figürü yapılmış. Meraklı vatandaşlar için güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

#6
Foto - Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

Ahmet Set de "İnsanlar başka yerden bakmak için uğraşacağına buradan bakar. Gayet güzel düşünülmüş." ifadesini kullandı.

#7
Foto - Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu

İşte büyük ilgi gören "şantiye izleme alanı"…

