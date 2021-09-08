Merak ediliyordu! İşte Taliban'ın kabinesinde yer alan o isimler

İçişleri Bakanı Molla Siraceddin Hakkani: Siraceddin Hakkani, Taliban'ın ünlü komutanlarından Mevlevi Celaleddin Hakkani'nin oğlu olarak 1970'li yılların ortasında Afganistan'ın doğusunda dünyaya geldi. Taliban içerisinde 90'lı yılların sonunda da askeri olarak faaliyet gösteren Siraceddin, özellikle 2001 yılı sonrasında ABD güçlerine karşı birçok şiddetli saldırıda yer aldı. Planlayıcı olarak, komutan olarak ve diğer kademelerde ABD güçlerine ağır kayıplar verdiren birçok saldırının parçası oldu. ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konuldu. 4 kardeşi ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürüldü. Tüm Hakkani ailesi gibi o da ABD'nin hedefindeydi. Afganistan-Pakistan sınırının her iki yanında da önemli saldırılara dahil oldu, El Kaide ile de yakın ilişkiler kurduğu ifade edildi. Siraceddin, 2016 yılında Taliban'ın lider yardımcılığı görevine getirildi.