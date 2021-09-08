Merak ediliyordu! İşte Taliban'ın kabinesinde yer alan o isimler

Başbakan İkinci Yardımcısı Molla Abdusselam Hanefi: Mevlevi Abdusselam Hanefi, ülkenin kuzeyindeki Faryab ilinde dünyaya geldi. Özbek asıllı olan Hanefi, diğer Türk topluluklarına ve onların dillerine de hakim olan bir isim. Hanefi'nin Özbekçe, Peştuca, İngilizce, Farsça, Arapça, Urduca, Kırgızca, Türkmence ve Türkçe bildiği ifade ediliyor. Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarı boyunca Ferah İli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bakanlığı, Cevzcan Valiliği görevlerinde bulundu. İslami ilimlerde ve kültür dallarında uzmanlaştı. Yine Taliban iktidarı döneminde Eğitim Bakan yardımcısı olarak da görev yaptı. Taliban kurulduğu yıllarda ülkenin kuzeyindeki Faryab'da bir öğretmen olan Hanefi, bu dönemde Taliban'a katıldı. Hanefi yaklaşık 20 yıldır Siyasi Ofis içerisinde ve liderlik konseyinde bulunuyordu. Kendisi ayrıca Siyasi Ofis'in lider yardımcılığı görevini de yürüttü.