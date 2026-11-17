Victor Osimhen'in yokluğunda bile forma şansı bulamayan Deniz Gül'ün yerine Galatasaray'da bir golcü arayışı var... Bu arayışın sırrı U-23 statüsünde olmak ve Osimhen'in yokluğunda devşirme golcülerle (Barış Alper ya da Rafael Leao) sahaya çıkmamak. Ayrıca Batrakov gibi aç olması da önemli.