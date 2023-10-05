2023-10-05 15:08:36 Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...
Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat verildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı memur ve personel alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. Son açılan 101 ilan kapsamında 4 binden fazla kişi kamuda istihdam edilecek. İşte memur ve kamu personeli alımı yapan kurumların isim isim listesi...