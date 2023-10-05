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Ekonomi
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Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

2023-10-05 15:08:36
Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat verildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı memur ve personel alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. Son açılan 101 ilan kapsamında 4 binden fazla kişi kamuda istihdam edilecek. İşte memur ve kamu personeli alımı yapan kurumların isim isim listesi...

#1
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler kamuda işe başlıyor.

#2
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Akademik personelden müfettişe memurdan destek personeline kadar onlarca kadro açık halde bekliyor. Başvuru şartları ve tarihlerini kaçırmadan başvurmak isteyenler ilgili kurumla irtibata geçebiliyor. 101 ilana çıkan kamu kurumları, 4 binden fazla kişiyi istihdam etmek için işe alımı başlattı.

#3
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar.Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor.

#4
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar.Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor.

#5
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

Pozisyona göre en düşük maaş olarak da 22 bin lira veriliyor. Ocak ayında en düşük memur maaşının 32 bin lirayı aşması bekleniyor.

#6
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

İşte memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapan kamu kuruluşları

#7
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (2 Ekim - 16 Ekim) GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (2 Ekim - 16 Ekim) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (2 Ekim - 16 Ekim) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 450 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (2 Ekim - 16 Ekim)

#8
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 İTFAİYE ERİ ALACAK (6 Kasım - 10 Kasım) İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 30 UZMAN YARDIMCISI ALACAK (16 Ekim - 27 Ekim)

#9
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (1 Ekim - 16 Ekim) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (30 Eylül - 16 Ekim) HİTİT ÜNİVERSİTESİ 9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (30 Eylül - 16 Ekim)

#10
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (30 Eylül - 16 Ekim) HARRAN ÜNİVERSİTESİ 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (29 Eylül - 13 Ekim)

#11
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (20 Kasım - 22 Kasım)

#12
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ZABITA MEMURU ALACAK (6 Kasım - 10 Kasım) SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 MEMUR ALACAK (13 Kasım - 17 Kasım) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (3 Ekim - 17 Ekim)

#13
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 ZABITA MEMURU ALACAK (13 Kasım - 17 Kasım)

#14
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (3 Ekim-17 Ekim) EGE ÜNİVERSİTESİ 26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (3 Ekim-22 Ekim) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

#15
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

ÖĞRETİM ELEMANI (3 Ekim-17 Ekim) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK (3 Ekim-17 Ekim)

#16
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK (4 Ekim - 18 Ekim) BARTIN ÜNİVERSİTESİ 7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (3 Ekim-17 Ekim) ORDU ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (2 Ekim-16 Ekim)

#17
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (2 Ekim - 16 Ekim) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK (2 Ekim - 13 Ekim) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 21 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (2 Ekim-16 Ekim)

#18
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 MEMUR ALACAK (20 Kasım - 24 Kasım) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 300 ASKERİ PERSONEL ALACAK (2 Ekim - 12 Ekim) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (29 Eylül - 13 Ekim)

#19
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (29 Eylül - 13 Ekim) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 23 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (27 Eylül - 12 Ekim) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (27 Eylül - 11 Ekim)

#20
Foto - Memur ve kamu personeli olmak için büyük fırsat! Binlerce kişi işe alınacak, 22 bin lira maaş...

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZELTME VE İPTAL İLANI (26 Eylül - 7 Ekim) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (26 Eylül - 10 Ekim)

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