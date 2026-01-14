Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

EK DÜZENLEME BEKLENTİSİ TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.