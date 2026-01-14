  • İSTANBUL
Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Memur ve emekliler zamlı maaşlarını almaya başlıyorlar. İlk ödemeler yarın olacak. Peki tahsis numarasına göre kim, hamgi tarihte maaşını alacak? İşte ayrıntılar..

#1
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Memurlar yüzde 18,6 zam oranın yansıtıldığı maaşlarını yarın alacaklar. 4 milyon memura ödeme yapılacak.

#2
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 artış yansıyacak. SSK emeklilerine ödemeler bu hafta başlayacak.

#3
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

#4
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:

#5
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Tahsis Numarasının Son Rakamı:9 Ödeme Tarihi:17 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:7 Ödeme Tarihi:18 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:5 Ödeme Tarihi:19 Ocak

#6
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Tahsis Numarasının Son Rakamı:3 Ödeme Tarihi:20 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:1 Ödeme Tarihi:21 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:8 Ödeme Tarihi:22 Ocak

#7
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Tahsis Numarasının Son Rakamı:6 Ödeme Tarihi:23 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:4 Ödeme Tarihi:24 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:2 Ödeme Tarihi:25 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:0 Ödeme Tarihi:26 Ocak

#8
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak:

#9
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Tahsis Numarasının Son Rakamı:9,7,5 Ödeme Tarihi:25 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:3,1 Ödeme Tarihi:26 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:8,6,4 Ödeme Tarihi:27 Ocak Tahsis Numarasının Son Rakamı:2,0 Ödeme Tarihi:28 Ocak

#10
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

EK DÜZENLEME BEKLENTİSİ TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.

#11
Foto - Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Emekliler, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını kontrol edebilecek.

