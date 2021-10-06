2021-10-06 07:38:28 Memlekete merkezlere yılın ilk karı düştü
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.
Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.
Kent merkezinden görüntüler...
Kent merkezinden görüntüler...
Kent merkezinden görüntüler...
Kent merkezinden görüntüler...
Kent merkezinden görüntüler...
Kent merkezinden görüntüler...
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