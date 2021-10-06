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Memlekete merkezlere yılın ilk karı düştü

2021-10-06 07:38:28
Memlekete merkezlere yılın ilk karı düştü

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

#1
Foto - Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

#2
Foto - Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

#3
Foto - Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

#4
Foto - Kent merkezinden görüntüler...

Kent merkezinden görüntüler...

#5
Foto - Kent merkezinden görüntüler...

Kent merkezinden görüntüler...

#6
Foto - Kent merkezinden görüntüler...

Kent merkezinden görüntüler...

#7
Foto - Kent merkezinden görüntüler...

Kent merkezinden görüntüler...

#8
Foto - Kent merkezinden görüntüler...

Kent merkezinden görüntüler...

#9
Foto - Kent merkezinden görüntüler...

Kent merkezinden görüntüler...

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