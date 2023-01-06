Memleket Partisi'nde istifa depremi! Topluca AK Parti'ye katıldılar

Gömeç’te AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu’nun çağrısıyla Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi’nin ilçe yönetimi toplu halde AK Parti’ye transfer oldu. AK Parti İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen mini bir törenle, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu tarafından rozetleri takılan Memleket Partisi Gömeç İlçe Başkanı Yavuz Çalışkan’ın yanı sıra, ilçe yöneticileri Gül Güncü, Ayşe Güncü, Selin Güncü, Onur Kopcasız, Özgür Şap, Yıldız Akbınar, İlkay Kural, Birol Güncü, Umut Kaynak, Ferdi Eker, Hasan Tahsin Çalışkan, Banu Güncü, Sevim Arı, Aslı Ispartalıoğlu, Ayşe Aşık, Abdullah Turan, Ali Aşık ve Berdan Husidur bundan sonra siyasi hayatlarını AK Parti çatısı altında sürdüreceklerini ilan etti. Gömeç’te AK Parti’nin çıtasını her geçen gün daha çok zirveye çıkartmasıyla dikkatleri üzerinde toplayan AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, ilçenin sevilen simalarından Yavuz Çalışkan ve ekip arkadaşlarının partisine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.