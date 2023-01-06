Memleket Partisi'nde istifa depremi! Topluca AK Parti'ye katıldılar

AK Parti’nin taşra teşkilatlarından biri olan Gömeç’te kendilerinin de yoğun bir çaba ile yerel bazda gerçekleştirdikleri girişimlerle partinin başarı grafiğini her geçen gün biraz daha zirveye taşımayı sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Uslu, “Bizim bu çabalarımızı gören ilçemizin değerli vatandaşları da bizlere destek vererek, bu başarılarda pay sahibi olmaktadırlar. Bugün de Memleket Partisi’nin Gömeç İlçe Başkanı sevgili dostum Yavuz Çalışkan ve 19 kişilik ilçe yönetimi hem bizlere destek olup, omuz omuza Gömeç’imizin sorunlarını ortadan kaldırabilmek adına, hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkı sunabilmek amacıyla bugün taktığımız rozetlerle partimize güç kattılar. Kendilerine partimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, 2023 Genel Seçimleri’nde Cumhurbaşkanımız ve partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha yetki verip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin zirvesine çıkartacağız” diye konuştu.