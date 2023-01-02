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Dünya
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Meksika'da kanlı firar! 14 kişi öldü

2023-01-02 01:52:50
Meksika'da kanlı firar! 14 kişi öldü

Meksika'daki hapishane firarında ziyaretçiler bile hedef oldu.

#1
Foto - Meksika'da kanlı firar! 14 kişi öldü

Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda aralarında gardiyanlarında bulunduğu 14 kişi can verdi. Güvenlik güçleri, hapishane çevresinde tedbir aldı.

#2
Foto - Meksika'da kanlı firar! 14 kişi öldü

Cezaevi gardiyanları, silahlı bir çete tarafından açılan ateş sonucu pusuya düşürülen ziyaretçileri kurtarmak için kapıları açtı.

#3
Foto - Meksika'da kanlı firar! 14 kişi öldü

Canilerin dışarı kaçmadan önce ölümcül firari için altı zırhlı kamyonla geldikleri bildirildi.

#4
Foto - Meksika'da kanlı firar! 14 kişi öldü

Mahkumlar, kendilerini durdurmaya çalışan 10 gardiyanı öldürdüğü firarda bir dizi mahkumun serbest kalmasına yardım ettikleri düşünülüyor.

#5
Foto - Meksika'da kanlı firar! 14 kişi öldü

Yetkililer, cezaevinde çıkan kanlı kaosun ardından 30 kadar hükümlünün hücrelerinden kaçtığının tahmin edildiğini söyledi.

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