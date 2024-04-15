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Dünya
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Meksika'da İsrail'e tepki

2024-04-15 04:29:52
Meksika'da İsrail'e tepki

Meksika'da Filistin'e destek için buluşan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

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Foto - Meksika'da İsrail'e tepki

Başkent Meksiko'da "Filistin için bir ışık" adı altında toplanan yüzlerce gösterici bayrak ve dövizlerle Filistin'e destek sloganları attı.

#2
Foto - Meksika'da İsrail'e tepki

Beyaz kefenli temsili bebekler taşıyan kalabalık grup, Gazze'de ateşkesin derhal sağlanmasını, İsrail'in saldırılarının da durmasını istedi.

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Foto - Meksika'da İsrail'e tepki

İsrail'in bombardımanında öldürülen kadın ve çocuklara dikkati çeken protestocular, özgür Filistin çağrısında bulundu.

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Foto - Meksika'da İsrail'e tepki

AA muhabirine konuşan Meksikalı bir gösterici Gazze'de yaşanan drama kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "Dışarı çıkıp sesimi yükseltmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak için toplandık." dedi.

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