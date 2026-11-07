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"Mekke İttifakı'na ret oyu verdik" diyen Fatih Erbakan sebebini açıkladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

"Mekke İttifakı'na ret oyu verdik" diyen Fatih Erbakan sebebini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mekke Savunma Anlaşması’na Meclis’te ret oyu verdiklerini söyledi. Erbakan’ın gerekçesi ise şaşırttı.

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Foto - "Mekke İttifakı'na ret oyu verdik" diyen Fatih Erbakan sebebini açıkladı

Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - "Mekke İttifakı'na ret oyu verdik" diyen Fatih Erbakan sebebini açıkladı

Fon soruşturmalarıyla ilgili konuşan Erbakan, soruşturma kapsamında bahsi geçen 214 kişilik listenin yayımlanması ve siyasi uzantıların da yargılanması gerektiğine işaret etti.

#3
Foto - "Mekke İttifakı'na ret oyu verdik" diyen Fatih Erbakan sebebini açıkladı

Fatih Erbakan, enflasyon rakamları üzerinden iktidarı eleştirerek, "En düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmeli." diye konuştu.

#4
Foto - "Mekke İttifakı'na ret oyu verdik" diyen Fatih Erbakan sebebini açıkladı

Yeniden Refah Partisi olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na TBMM'de "ret" oyu kullandıklarını aktaran Erbakan, anlaşmanın, Türkiye'yi İran'la ve Yemen'le karşı karşıya getirebilecek riskler barındırdığını ileri sürdü.

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Yorumlar

Vay vay

Mekke anlaşmasının mecliste geçmesine bakmayın..ülkede çoğu insan karşı zaten..Katil prens Selmani korumak için asker göndermek vicdanıma dokunuyor..suudileri korumak bize mi düştü, son iki yılda 1,6 trilyon dolar abd ye vermişler, geçen hafta 100 f35 aldılar, onlar korusun

Recep Arif

# İlk seçimde! Millî-Yerli İttifakların, mutlaka anlaşması gereken! Protokol Maddeleri. # İlk bir yılın içinde? * 5816 yasaklarını! Meclisteki, Milletvekilleri Dokunulmazlığı ve partilere Seçim Yardımını kaldıran Yasa yürürlüğe girecektir. * Sokaklara, sahnelere, ekranlara düşen, çıplaklık ve Na mahrem ilişkileri ayaklar altına alan yayınların yasaklanması! Yasa altına alınacaktır. İnternet'e sanal kumar engellenecek cezalar getirilecektir. * Çocuk istismarcıları ve hainlere idam yasası çıkarılacaktır. * Birey'e! En fazla 3 dönem vekil seçilme hakkı verilecektir. Partisinden ayrılan, vekil ve belediye başkanlarının, " işten ve getirisinden" gelecek seçime kadar el çektirilmesi! Yasa altına alınacaktır. *"ACİL Yönetim ve Piyasa Denetim Bakanlığı" kurulacak, bağımsız çalışacaktır. Denetim kurulları Meclisteki partilerden eşit oluşacaktır. ( İktidar süresince? Meclisteki vekillerin, makamlara gelenlerin, Mali ve nakdi varlıklarını inceler. Varsa? Suç raporları? Önce medya ile millete ilân ederek " süresi içinde karar vermek zorunda olan" Yargıya teslim eder. ) *Devlet idari yapılanması! Tasarrufa yönelik güncellenecektir. Yasa ile desteklenecektir. (Milletvekili Emekliliğinin! Gereksiz makamların,(belediyelerde Muhtarlıklar, ilçelerde Müftülükler vb.) ayrıcalıkların ve lüks harcamalarının kaldırılması vb.) * Her çocuğunun ana okuldan itibaren, dinîni ve Ahlâkı öğreneceği? Dinli, millî eğitime geçiş sağlanır. Kıt mesaili görevliler? Ehliyet ve liyakate före seçilerek? Derslere ek ücretle girer.) *Ayrıcalılıksız? Her vatandaşa tek maaşlı!" Adil bir Emekli Sistemi" Acilen? Kurulacaktır. * Kamuda işte! Dar gelirli erkeğe öncelik tanınması, yasallaştırılacaktır. İlk 2 yıl içinde? *Seçim öncesi? İktidar ittifakı olmuş bir parti (büyük- küçük ) İttifaktan ayrıldığında? İktidarın, ömrünü bir yıl kısaltır, Hükmü! Yasa altına alınacaktır. *Diyanet'e çeki düzen verilecektir. Bağımsız olacaktır. Tarikatlar, diyanete bağlı olacak! Dış ortaklı ticarethane açamayacaktır! Hesapları sık denetlenecektir. Müslüman gençlerin evlenmesi? Diyanet nikah ve düğün salonları"nda dinî olacaktır! Mutlaka diyanet destekli olacaktır. *Suç işleyen, gıda mekânı? O bölgede faaliyet gösteren tüm bağlı mekânları ile "bir ay" kapatılacak! Suça ısrarda? Bu ticaretten men eden, yasaları çıkarılacaktır. * Belediyelerin nüfus sayısına göre? Açması gereken "Gıda Marketleri " Sayısı belirlenecek faaliyete geçmesi yasal zorunluluk haline getirilecektir. Şeklinde "İttifak Protokol Maddeleri" mutlaka olmalıdır. Selam ve dua ile.
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