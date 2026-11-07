"Mekke İttifakı'na ret oyu verdik" diyen Fatih Erbakan sebebini açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mekke Savunma Anlaşması’na Meclis’te ret oyu verdiklerini söyledi. Erbakan’ın gerekçesi ise şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mekke Savunma Anlaşması’na Meclis’te ret oyu verdiklerini söyledi. Erbakan’ın gerekçesi ise şaşırttı.
Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fon soruşturmalarıyla ilgili konuşan Erbakan, soruşturma kapsamında bahsi geçen 214 kişilik listenin yayımlanması ve siyasi uzantıların da yargılanması gerektiğine işaret etti.
Fatih Erbakan, enflasyon rakamları üzerinden iktidarı eleştirerek, "En düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmeli." diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na TBMM'de "ret" oyu kullandıklarını aktaran Erbakan, anlaşmanın, Türkiye'yi İran'la ve Yemen'le karşı karşıya getirebilecek riskler barındırdığını ileri sürdü.
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