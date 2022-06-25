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Hayat-Aktüel
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Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde

2022-06-25 16:53:13
Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde

Çanakkale Şehitler Abidesi alanında, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından konser verildi.

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Foto - Bir dizi etkinlik için kente gelen birlik, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde

Bir dizi etkinlik için kente gelen birlik, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde "Çanakkale geçilmez" temasıyla konser düzenledi.

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Foto - Bölgeyi ziyarete gelenler, mehteran birliğinin konserine ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

Bölgeyi ziyarete gelenler, mehteran birliğinin konserine ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

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Foto - Vatandaşlar çalınan marşlara eşlik edip, cep telefonlarıyla konseri görüntüledi.

Vatandaşlar çalınan marşlara eşlik edip, cep telefonlarıyla konseri görüntüledi.

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