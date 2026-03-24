Mehmet Görmez İran'la ilgili sessizliğini bozdu! Dikkat çeken 'rüveybida' uyarısı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İran savaşı sonrası gündeme gelen Sünni-Şii ihtilafı konusunda Müslümanları uyardı.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, günümüzde yaşanan küresel gerilimler ve savaşlar üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaşların yalnızca siyasi değil, aynı zamanda sosyolojik boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini belirten Görmez, Müslümanların yaşanan hadiselerden ibret çıkarmakla sorumlu olduğunu ifade etti. "Rüveybida" çağında olduğumuzu vurgulayan Görmez, şunları söyledi:
"Savaşları doğru okumalıyız. Savaşların sosyolojisini doğru tespit etmeliyiz. Müslümanlar sadece Allah'ın kitabındaki ayetleri ve sadece kainatın ayetlerini doğru okumakla mükellef değiller. Aynı zamanda yeryüzünde yaşanan büyük hadiseleri de Allah'ın ayeti olarak görüp oradan dersler ve ibretler çıkarmalı.
Siyonizmin, emperyalizmle birlikte Müslümanlara yönelik içine girdiği bu kirli savaşta hiçbir Müslüman emperyalizmin yanında yer alacak bir tavır içinde olamaz. Bu savaşın gölgesinde Müslümanların tekrar tarihe dönüp, tarihte yaşanmış acıları tekrarlaması bir mezhep meşrep kaygısına girmesi, bir Sünni-Şii ihtilafını körüklemesi gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Hepimiz işlenen hataları biliyoruz ama bir zulüm başka bir zulmü meşru kılmaz. Bir cürüm başka bir cümrü meşru kılmaz. Ehli sünnet kavramının karşılığı Şiilik değildir. Ana yoldur. Ana yol, ehli kıble kavramını geliştirmiştir. "Namazımızı kılan, kıblemize yönelen, kestiklerimizi yiyenler bizdendir" diyor Allah Resulü.
Biz, aldatıcı ruveybida çağında yaşıyoruz. Hadiste de ifade edildiği gibi algoritmik şöhretlerin dini hayata da yön vermeye başladığı dönemlerden geçiyoruz. Allah Resulü şöyle buyurmuştu:
İnsanların başına çok aldatıcı yıllar ve zamanlar gelecek. Sadıklar yalancı sayılacak, yalancılar sadık sayılacak. Güvenilir insanlar hain sayılacak, hain insanlar güvenilir, emin sayılacak. Sadece rüveybida konuşacak. Soruyorlar "Rüveybida nedir?" diye. Bayağı ve cahil insan ama her meselede konuşur. Rüveybida bana sanal, dijital dönemlerin algoritmik şöhretlerini hatırlatıyor. Dini hayata, ilmi hayata algoritmik şöhretlerle yön verilmez. İhlasla, samimiyetle, emek vererek, diz çökerek, göz nuru dökerek, ilim tahsil ederek ancak gerçekleşebilir."
