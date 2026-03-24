Mehmet Görmez İran'la ilgili sessizliğini bozdu! Dikkat çeken 'rüveybida' uyarısı

Siyonizmin, emperyalizmle birlikte Müslümanlara yönelik içine girdiği bu kirli savaşta hiçbir Müslüman emperyalizmin yanında yer alacak bir tavır içinde olamaz. Bu savaşın gölgesinde Müslümanların tekrar tarihe dönüp, tarihte yaşanmış acıları tekrarlaması bir mezhep meşrep kaygısına girmesi, bir Sünni-Şii ihtilafını körüklemesi gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Hepimiz işlenen hataları biliyoruz ama bir zulüm başka bir zulmü meşru kılmaz. Bir cürüm başka bir cümrü meşru kılmaz. Ehli sünnet kavramının karşılığı Şiilik değildir. Ana yoldur. Ana yol, ehli kıble kavramını geliştirmiştir. "Namazımızı kılan, kıblemize yönelen, kestiklerimizi yiyenler bizdendir" diyor Allah Resulü.