Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişecek mi? İşte cevabı...

Büyükekşi, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarına da değinerek futbolcuların orada kampa devam edeceğini ve daha sonra Türkiye'ye döneceklerini açıkladı. Macaristan'la hazırlık maçı yapacağız. Futbolcularımız orada kampa devam edecek. Futbolcularımız oradan Avusturya'ya geçecek ve daha sonra Türkiye'ye döneceğiz. İtalya ve Polonya ile de hazırlık maçımız olacak daha sonra. Milli Takımımız güzel bir dönem geçiriyor. Hocamız, bütün takımların maçlarını izliyor, futbolcuları yakın takibe aldı. O yüzden yeni oyuncular da geldi. Can'ın katılması büyük bir kazanç. O konuda Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ediyorum. Semih yine aynı şekilde aramıza katıldı, Oğuz aramıza katıldı. Bu takım inşallah EURO2024'te güzel işler yapacak. Türk Milleti'ni sevindirecek.