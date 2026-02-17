  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Mehmet Ağar, Bakan Çiftçi'yi ziyaret etmesinin ardından sessizliğini bozdu: Saçmalık bu
Mehmet Ağar, Bakan Çiftçi'yi ziyaret etmesinin ardından sessizliğini bozdu: Saçmalık bu

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyaretinin ardından ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

Foto - Mehmet Ağar, Bakan Çiftçi'yi ziyaret etmesinin ardından sessizliğini bozdu: Saçmalık bu

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyareti büyük ses getirdi. Bu ziyaretin "mesaj" olabileceği yorumları yapılırken, Ağar görüşmeye ilişkin ilk kez konuştu.

Foto - Mehmet Ağar, Bakan Çiftçi'yi ziyaret etmesinin ardından sessizliğini bozdu: Saçmalık bu

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Mehmet Ağar "Bakan beyi ziyaret etmemin ne mesajı olabilir? Saçmalık bu. Bakan ilk geldiğinde de ziyaretine giderim. Kaldı ki sayın Mustafa Çiftçi, benim bakanlığım dönemimde sınavı kazanmış,kaymakamlığa girmiş.

Foto - Mehmet Ağar, Bakan Çiftçi'yi ziyaret etmesinin ardından sessizliğini bozdu: Saçmalık bu

Ben de Erzurum Valiliği yaptım, Onun da Erzurum Valiliği'nden, İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi olaya ilave bir renk katıyor.

Foto - Mehmet Ağar, Bakan Çiftçi'yi ziyaret etmesinin ardından sessizliğini bozdu: Saçmalık bu

Devlette, böyle ziyaret usulleri vardır. Ben her Emniyet Genel Müdürü değişikliği, her Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü değişikliği, her İçişleri, Adalet Bakanı değişikliğinde yolum düşer giderim. 'Hayırlı olsun' derim, ayrılırım. Bu kadar basit. Bunun altında başka niyetler aranmamalı.

Foto - Mehmet Ağar, Bakan Çiftçi'yi ziyaret etmesinin ardından sessizliğini bozdu: Saçmalık bu

Devletin kuralları vardır. Kaldı ki İçişleri Bakanlığı, bunun önemli geleneğinin, göreneğininziyadesiyle uygulandığı bakanlıktır. Bu kadar basittir." dedi.

Boşnak

Hiç şık değil büyük kulübü bırakıp nasıl gelebilmiş mehmet ağar.
