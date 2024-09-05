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Spor
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Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

2024-09-05 13:46:55
Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Fenerbahçe'ye Medina'dan kötü haber gelince alternatif çözüm yolları aranıyor. Premier Lig devi, Fenerbahçe’nin maaşının bir bölümünü karşılayarak yıldız futbolcuyu kiralama teklifine ‘evet’ dedi. Artık iş, piyasa değeri 28 milyon euro olan İngiliz yıldızı ikna etmeye kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, 27 yaşındaki yıldız isimle ikinci bir görüşme daha yapması bekleniyor. İşte haberin detayları...

#1
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Sarı-Lacivertliler, Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun yerini doldurmak için yürüttüğü çalışmaları artık sonlandırmak istiyor.

#2
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Bu kapsamda gündemine Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızını olan Kanarya'da transfer çalışmaları dolu dizgin devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin genç sol beki Levent Mercan da ayağına gelen şansı iyi değerlendirmek istiyor. İşte detaylar...

#3
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk transferi Karagümrük’ten gelen Levent Mercan olmuştu. Ancak geçmiş yıllarda Caulker ve Kent’te yaşanan senaryonun bir benzeri tekrarlandı, Jose Mourinho, kendisinden önce alınan 23 yaşındaki oyuncuya doğru düzgün şans vermedi.

#4
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Buna rağmen hocasının gözüne girmek için pes etmeyen Levent Mercan Milli arada ayağına gelen şansı en iyi şekilde kullanmak istiyor.

#5
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Birçok futbolcunun ülkelerine gittiği bu dönemde Levent, idmanlarda kendisini göstermek için elinden geleni yapmaya kararlı.

#6
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Fanatik'te yer alan habere göre; yönetim, sol beke üst düzey bir ismi getirmek için çalışıyor. Listenin başında, İngiltere Milli Takımı’nda da forma giyen Ben Chilwell var.

#7
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Chelsea Menajeri Enzo Maresca’nın oyuncuyu kadro dışı bırakması ve büyük liglerde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte SarıLacivertliler için önemli bir fırsat doğmuştu.

#8
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Fenerbahçe’nin Chilwell’in maaşının bir bölümünü karşılayacak şekilde yaptığı kiralama teklifine ‘evet’ dedi.

#9
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Artık son söz başarılı sol bekte. Jose Mourinho, daha önce 27 yaşındaki yıldızla bir görüşme yapıp kendisine takım içinde vermeyi planladığı rolü ve projelerini anlatmıştı. Dünyaca ünlü teknik adamın, Chilwell ile ikinci bir konuşma daha yapması bekleniyor.

#10
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

İngiliz oyuncunun önceliği ülkesinde kalmaktı ancak transfer döneminin kapanmasıyla birlikte bu hayali suya düştü.

#11
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Yıldız sol bekin önündeki seçenekler; 1 sezonluğuna Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmek ya da ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar Chelsea’de takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürmek.

#12
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Chelsea Menajeri Enzo Maresca’nın kadro dışı bıraktığı ve A takımla çalışamayacaklarını söylediği Sterling, Lukaku, Kepa ve Chalobah gibi oyuncular Maviler’den ayrıldı.

#13
Foto - Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Sadece Ben Chilwell takımda kaldı. Ancak İtalyan teknik adam açık bir şekilde yıldız oyuncunun planları arasında yer almayacağını ona dürüst bir şekilde söylediğini ve bundan sonrası için kararın futbolcuya ait olduğunu dile getirdi.

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