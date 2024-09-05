2024-09-05 13:46:55 Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Fenerbahçe'ye Medina'dan kötü haber gelince alternatif çözüm yolları aranıyor. Premier Lig devi, Fenerbahçe’nin maaşının bir bölümünü karşılayarak yıldız futbolcuyu kiralama teklifine ‘evet’ dedi. Artık iş, piyasa değeri 28 milyon euro olan İngiliz yıldızı ikna etmeye kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, 27 yaşındaki yıldız isimle ikinci bir görüşme daha yapması bekleniyor. İşte haberin detayları...