Yeniakit Publisher
MediaMarkt satıldı! Yeni sahipleri olay
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

MediaMarkt satıldı! Yeni sahipleri olay

MediaMarkt ve Saturn satıldı. Satışın üzerinden çok geçmeden ünlü CEO kişisel nedenlerini öne sürerek istifa kararı aldı.

#1
Foto - MediaMarkt satıldı! Yeni sahipleri olay

Çinlilere satılan MediaMarkt ve Saturn elektronik perakende zincirlerinin sahibi olan Ceconomy'nin CEO'su Dr. Kai-Ulrich Deissner istifa etti. Deissner, Şubat 2023'ten itibaren Ceconomy'de finans direktörü olarak (CFO) görev yaptıktan sonra Mayıs 2025'te CEO görevine atanmıştı.

#2
Foto - MediaMarkt satıldı! Yeni sahipleri olay

Şirketten yapılan açıklamada, "Dr. Kai-Ulrich Deissner, kişisel nedenlerden dolayı 2026 yılı içinde CEO'luk görevini devretmeye karar verdi. Bu kararını şirketin Denetleme Kurulu'na bildirdi" denildi.

#3
Foto - MediaMarkt satıldı! Yeni sahipleri olay

Reuters'ın haberine göre Ceconomy, görevden ayrılan CEO'nun yerine CFO Remko Rijnders'ı önerecek.

#4
Foto - MediaMarkt satıldı! Yeni sahipleri olay

Yönetim değişikliği, Alman elektronik perakendecisi için kritik bir değişim dönemine denk gekdi . Çinli çevrimiçi perakende devi JD.com geçtiğimiz günlerde Ceconomy'de yüzde 85'ten fazla hisse satın aldı. Devralmanın bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor. JD.com daha sonra şirketi borsadan çıkarmayı planlıyor. Dr. Kai-Ulrich, hisselerin Çinli şirkete satışını desteklemesiyle biliniyordu. PATRONLAR DÜNYASI

