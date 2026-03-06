MediaMarkt satıldı! Yeni sahipleri olay
MediaMarkt ve Saturn satıldı. Satışın üzerinden çok geçmeden ünlü CEO kişisel nedenlerini öne sürerek istifa kararı aldı.
MediaMarkt ve Saturn satıldı. Satışın üzerinden çok geçmeden ünlü CEO kişisel nedenlerini öne sürerek istifa kararı aldı.
Çinlilere satılan MediaMarkt ve Saturn elektronik perakende zincirlerinin sahibi olan Ceconomy'nin CEO'su Dr. Kai-Ulrich Deissner istifa etti. Deissner, Şubat 2023'ten itibaren Ceconomy'de finans direktörü olarak (CFO) görev yaptıktan sonra Mayıs 2025'te CEO görevine atanmıştı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Dr. Kai-Ulrich Deissner, kişisel nedenlerden dolayı 2026 yılı içinde CEO'luk görevini devretmeye karar verdi. Bu kararını şirketin Denetleme Kurulu'na bildirdi" denildi.
Reuters'ın haberine göre Ceconomy, görevden ayrılan CEO'nun yerine CFO Remko Rijnders'ı önerecek.
Yönetim değişikliği, Alman elektronik perakendecisi için kritik bir değişim dönemine denk gekdi . Çinli çevrimiçi perakende devi JD.com geçtiğimiz günlerde Ceconomy'de yüzde 85'ten fazla hisse satın aldı. Devralmanın bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor. JD.com daha sonra şirketi borsadan çıkarmayı planlıyor. Dr. Kai-Ulrich, hisselerin Çinli şirkete satışını desteklemesiyle biliniyordu. PATRONLAR DÜNYASI
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23