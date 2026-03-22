Mayınları keklik gibi avlayacak! Yeni nesil hayalet gemi sessiz sedasız envantere girdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hollanda Kraliyet Donanması, insansız sistemlerle donatılmış ve modüler mimarisiyle dikkat çeken yeni nesil mayın avlama gemisi Vlissingen’i resmen envanterine kattı. Naval Group tarafından inşa edilen bu 2.800 tonluk dev platform, personeli riske atmadan otonom robotlar ve dronlar aracılığıyla deniz altındaki tehditleri imha edebilme kabiliyetine sahip. Belçika ile ortaklaşa yürütülen rMCM programı kapsamında teslim edilen gemi, Avrupa deniz güvenliğinde yeni bir teknolojik çağın kapılarını aralıyor.

Hollanda, Belçika ile ortaklaşa yürüttüğü rMCM (Replacement Mine Counter Measure) programı kapsamında inşa edilen ilk mayın avlama gemisi Vlissingen’i teslim aldı. Şubat ayı sonunda Hollanda Kraliyet Donanması’nın ana üssü olan Den Helder’e ulaşan gemi, proje kapsamında geliştirilen yüksek teknoloji donanımlı ilk gemi olma özelliğini taşıyor.

2019 yılında iki ülke arasında imzalanan stratejik anlaşma doğrultusunda, program çerçevesinde bugüne kadar biri Hollanda’ya ait olmak üzere toplam 2 adet gemi inşa edildi. Vlissingen’den önce, Kasım 2025’te Belçika Donanması için üretilen Oostende gemisinin teslimatı gerçekleştirilmişti. Defensa tarafından yapılan habere göre, iki donanmanın mayın harbi kapasitesini modernize etmeyi hedefleyen program toplam 12 adet gemiden oluşacak.

2023 yılında Fransa’nın da dahil olduğu bu çok uluslu projenin gemi inşa ve tasarım faaliyetleri Naval Group tarafından yürütülürken, insansız sistemlerin geliştirilmesini Exail üstlenmektedir. Halihazırda gemilerin üretim süreçleri; Naval Group ve Piriou’nun ortak girişimi olan Kership yönetimi altında, Fransa’daki Piriou tersanesinde sürdürülmektedir. İş birliğinin gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Naval Group Yüzey Gemileri Başkan Yardımcısı Vincent Martinot-Lagarde, platformların sahip olduğu ileri teknolojik donanıma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, uluslarımız arasında güçlü ve güvene dayalı bir ilişki kurma yolunda son derece sembolik ve önemli bir adımdır. Ayrıca bağımızı güçlendiriyor ve Hollanda’nın Kraliyet Donanması’nın denizcilik yeteneklerini güçlü bir şekilde artıracak yenilikçi, yüksek performanslı bir gemiden faydalanmasını sağlıyor. Dahası, bu bir dünya ilki, çünkü Belçika ilk kez bir müttefik ülkeye gemi teslim ediyor.” Söz konusu gemiler, kara, deniz ve hava unsurlarının operasyon sahasındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek modüler bir mimariyle tasarlanmıştır.

Farklı konfigürasyonlardaki insansız hava araçlarını (İHA) bünyesinde barındırabilen bu platformlar, görev sonrasında sistemlerini hızla yeniden yapılandırarak farklı operasyonel senaryolara uyum sağlayabilmektedir. Mayın harbi görevlerinde, tespit edilen tehditleri türlerine göre sınıflandırabilen gemiler, imha süreçlerini ise personeli riske atmadan tamamen otonom ve robotik sistemler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Teknik kabiliyetleri bakımından dikkat çeken yeni nesil gemiler; 82,6 metre uzunluğa, 17 metre genişliğe ve 2.800 ton deplasmana sahip. Operasyonel verimlilik odaklı tasarlanan bu platformlar, maksimum 15,3 knot hıza ulaşabiliyor. İnsansız sistemlerle entegre çalışabilen bu mimari, personeli riskli bölgelere sokmadan mayın imha görevlerini icra edebilecek şekilde optimize edildi.

