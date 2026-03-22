Mayınları keklik gibi avlayacak! Yeni nesil hayalet gemi sessiz sedasız envantere girdi
Hollanda Kraliyet Donanması, insansız sistemlerle donatılmış ve modüler mimarisiyle dikkat çeken yeni nesil mayın avlama gemisi Vlissingen’i resmen envanterine kattı. Naval Group tarafından inşa edilen bu 2.800 tonluk dev platform, personeli riske atmadan otonom robotlar ve dronlar aracılığıyla deniz altındaki tehditleri imha edebilme kabiliyetine sahip. Belçika ile ortaklaşa yürütülen rMCM programı kapsamında teslim edilen gemi, Avrupa deniz güvenliğinde yeni bir teknolojik çağın kapılarını aralıyor.