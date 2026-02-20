Mavi vatanda ve dünyada Hedef çok büyük
Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, arz güvenliğinin önemli bir sac ayağı olan petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarını, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası ve Gabar başta olmak üzere kara ve deniz alanlarında güçlendirmeye devam ediyor. Mevcut durumda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üreten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) üretiminin 2028'de 500 bin varile, uzun vadede ise 1 milyon varile çıkması hedefleniyor.