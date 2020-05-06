Maske fiyatı | Cerrahi maskeler ne kadara satılacak?

Maske fiyatları hakkında açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, maske ücretlerinin üst limitinin belli olduğunu duyurdu. Fırsatçılara göz açtırmamak adına alınan önlemlerin başında da, maskelerin eczanelerde satılması ve fahiş fiyatlardaki maske fiyatlarının, devlete bildirilmesi gerektiğinide dile getirdi. Peki ama eczanelerde maske ne kadara satılacak? Maske ücreti ne kadar? Maske fiyatlarında değişimin sonucu ne olacak? Maskeler nereden alınacak ve ne kadara alınacak? İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve maske fiyatlarındaki son durum...