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Ekonomi
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Maske fiyatı | Cerrahi maskeler ne kadara satılacak?

2020-05-06 11:58:51
Maske fiyatı | Cerrahi maskeler ne kadara satılacak?

Maske fiyatları hakkında açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, maske ücretlerinin üst limitinin belli olduğunu duyurdu. Fırsatçılara göz açtırmamak adına alınan önlemlerin başında da, maskelerin eczanelerde satılması ve fahiş fiyatlardaki maske fiyatlarının, devlete bildirilmesi gerektiğinide dile getirdi. Peki ama eczanelerde maske ne kadara satılacak? Maske ücreti ne kadar? Maske fiyatlarında değişimin sonucu ne olacak? Maskeler nereden alınacak ve ne kadara alınacak? İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve maske fiyatlarındaki son durum...

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, maske satışlarının

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, maske satışlarının "kontrol altında" başlayacağını ifade etti.

#2
Foto - Cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.

Cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.

#3
Foto - Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek.

Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek.

#4
Foto - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı; "Satışların yarından itibaren (çarşamba) başlamasını bekliyoruz. En başından beri doğru organizasyonla maske sorunu yaşanmayacağını söylüyorduk. Dün de üretim ve tedarik sorunu yoktu bugün de yok. Bunu yetkililere anlattık. Dağıtım ve organizasyonda doğru noktaya gelindi. Bu şekilde vatandaşın maskeye rahat ulaşımı sağlanacak. Göreceksiniz raflarda maske kalacak." şeklinde açıklamada bulundu.

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