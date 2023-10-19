  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
9
Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

2023-10-19 13:53:58
Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Mahmut Toptaş, kendini medeni, çağdaş, hümanist olarak tanıtan ve bize de yutturanların gerçek yüzlerini bir bir ifşa etti. Toptaş, Milli Gazete’deki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

“Bu dünyada tüketimine ilk başladığımız şey, nefes nimetidir. Fıtratımızda olan iman nimetimizi, kulağımıza okunan ezan ile nakşettiler. Bir gün nefesimiz tükenir ama imanımıza tam sahip olursak bu gözlerle bu dünyada görmediğimiz, bu kulaklarda duymadığımız, bu dillerle atamadığımız, hayal bile edemediğimiz güzel nimetlere kavuşacağımızı ayetler ve hadisler haber vermektedir.

#2
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Hepimizin günleri sayılı olduğu gibi benim de gün ve saatlerim, dakika ve saniyelerim hatta saliselerim, rabialarım, hamiselerim sayılı. Her nefesin hakkını vermeye çalışalım. Beynimizi, aklımızı, kalbimizi, ellerimizi,  ayaklarımızı ve bütün organlarımızın işleyişini en donanımlı hastanede, en iyi uzman doktorlar gurubuna, “Benim kalbimin atışını, Allah’ın koyduğu kurallar dışında, çağdaş bir şekilde düzenleyin” diyecek bir tek kişi çıkmadığı halde, Bu organlarımızı yaratanın kurallarından bizi uzaklaştırıp kendi kriterlerine göre yaşamaya zorlayan zorbalara, kalbimizi teslim etmediğimiz gibi  kalıbımızı da teslim etmemenin yollarını da öğreten Rabbimize olan imanımızı nefesimizden daha fazla korumamız gerekir.

#3
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Su tüketiminden, ekmek tüketiminden daha dikkatli olmamız gereken şey nefes tüketimimizdir. Rabbimiz, her şeyi sayılı olarak yaratmıştır. Onun katında yağmur taneleri, kar taneleri, kum taneleri bilinmekte ve yerli yerindedir. Onları yerinden eden doymak bilmez, semirgen ve sömürgenliğini, put insanların kurallarından alanlar, dünyayı ifsat etmektedirler. Yetmiş sekiz yaşımdan gün tüketmeye başladım.

#4
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Bu yaşıma gelinceye kadar, polis karakoluna, jandarmaya, savcılığa bir tek dilekçem olmamıştır. Hiç haksızlığa uğramadım mı? Uğradım. Yüzde yüz haklı çıkacağım şeyler de bile, hâkimin kendisine güvenim olduğu halde, elinde tuttuğu adalet terazisinin ayarını Birleşmiş Milletler Beyannamesi ve Avrupa kriterleri yaptığı için, terazisine güvenim olmadığından, kimseden şikâyetçi olmadım.

#5
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Bozuk terazinin başına, dünyanın en doğru, dürüst insanını koysanız, her tartışında, haksızlık yapması kesindir. Hakkım geçen her insana hakkımı helal etmişimdir. Ahirette kendi derdime düşmüş, Allah celle celalühten af beklerken bir de mahşer meydanında haksızların peşinde koşamam. O kriterlerine güvendiğimiz, Birleşmiş Milletler’le, Avrupa kriterlerinin ne olduğunu, ne olacağını, bütün hakiki Müslümanlar bilmektedir.

#6
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Kandırılmış Müslümanlarımıza da bu Filistin davasında bütün Avrupa yöneticileri ile Birleşmiş Milletler’in kriterlerinin ne olduğunu, Gazze’de iki milyon Müslüman Filistinliden tek canlı çıkmamasını emreden katillerin, soyguncuların, işgalcilerin yanında yer alarak kimliklerini gösteriverdiler.

#7
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Önce kâfirlikle kendilerini kirletenler, sömürecekleri insanların beyninin ayarını bozdular, “Kısa yoldan köşeyi dön de ne yaparsan yap” felsefesinin alt yapısını kanunlaştırdılar ve sıra tabiatı kirletmeye geldi.

#8
Foto - Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Yalnız gördüğüne inanan kafirler, Hazreti Adem’den son insana kadar bu tabiatın yetmeyeceğine inandıklarından, israflarını, iştahlarını frenlemek yerine, insanları toplu katliamlarla dengeyi sağlayalım mantığını yaymaya başladılar. Anlayın, kendini medeni, çağdaş, hümanist olarak tanıtan ve bize de yutturanların kriterlerinin iç yüzünü gösterdiler. (…)”

Gazze’ye bomba yağarken başka bir bölge de ısınıyor Orada tansiyon yükseliyor
Gündem

Gazze’ye bomba yağarken başka bir bölge de ısınıyor Orada tansiyon yükseliyor

Filistin-İsrail savaşının Lübnan'a sıçrama ihtimali "bölgesel savaş" korkularına yol açarken İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş b..
Üzerinize ölü toprağı mı serpildi? Neredesiniz Rıza Türmen’ler, Ünal Çeviköz’ler!
Siyaset

Üzerinize ölü toprağı mı serpildi? Neredesiniz Rıza Türmen’ler, Ünal Çeviköz’ler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Neredesiniz Rıza Türmen’ler, Ünal Çeviköz’ler!" başlıklı yazısı...
Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması

"Küfür tek millettir" hadisinin hakkını veren Amerika, terör devleti İsrail'in hastane saldırısını örtbas etmek için dünyanın gözünün içine ..
Türkiye'nin teklifine Rusya'dan ilk açıklama: Hazırız!
Gündem

Türkiye'nin teklifine Rusya'dan ilk açıklama: Hazırız!

Programı kapsamında Kuzey Kore'ye giden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, burada İsrail-Filistin çatışmalarında Türkiye'nin olası bir 'garantör..
Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi
Sosyal Medya

Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi

Hastanede görevli olarak çalışan bir annenin “Bu kadar da olmaz. Küçücük çocuklar ölüyor. Yetişemiyoruz. Cesetleri nereye koyacağız bilmiyor..
Herkes İstanbul'da beklerken ünlü deprem uzmanı korkutan açıklamayı yaptı! Orada deprem olabilir

Herkes İstanbul'da beklerken ünlü deprem uzmanı korkutan açıklamayı yaptı! Orada deprem olabilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23