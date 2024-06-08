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Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

2024-06-08 22:38:50
Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Avusturya'nın masalsı kasabası Hallstatt dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Avusturya'nın bir kasabası olan Hallstatt, masalları andıran yapısıyla turistlerin uğrak noktası oluyor.

#2
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden olan göl kasabası, Avusturya'nın Salzburg eyaletine 60 kilometre mesafede bulunuyor.

#3
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Hallstätter Gölü'nün güneybatı kıyısı ile Dachstein masifinin dik yamaçları arasında kurulan kasabaya kara yolu ya da trenle gidilebiliyor.

#4
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Ünlü turizm kasabasına ulaşıldığında "Marktplatz Hallstatt" isimli küçük bir meydan ziyaretçilerini karşılıyor. Merkezinde 16. yüzyıldan kalma evlerin ve kiliselerin bulunduğu kasabanın sokaklarında birbirinden renkli yapılar da bulunuyor.

#5
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Alplerin eteklerindeki kasabada, dünyanın en eski tuz madenlerinden Salzwelten Hallstatt ile "Beinhaus" isimli kemik evi yer alıyor. Evde, geçmiş yıllarda ölen kişilerin kemikleri ve kafatasları sergileniyor.

#6
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Kasabanın yüksek kesimlerine çıkıldığında ise burada ziyaretçileri seyir terası karşılıyor. Terasa zorlu da olsa yürüyerek çıkılabileceği gibi tuz madenini ziyaret için kullanılan fünikülerle de gidiliyor.

#7
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Madeni ziyaret etmek isteyenlere özel kıyafetler giydirilip, ziyarete açık bölüme indiriliyor. Kıyısı bulunan gölde de tekne gezintisini yapılabiliyor.

#8
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen kasabanın nüfusu, son sayıma göre 1000'i geçmiyor. Dört mevsim ayrı güzelliğe sahip kasaba, ülkenin en önemli turizm noktalarından biri olma özelliğini taşıyor.

#9
Foto - Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Günümüze kadar korunan tarihi yapısıyla eski zaman filmlerini aratmayan kasabanın her bir noktası ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Sokaklarında yürürken, dünyadan uzak hissettiren kasabanın tarihi dokusu yemyeşil doğasıyla buluşuyor. Kasabada ziyaretçiler için hediyelik ve burada üretilen tuzlardan alabileceği dükkanlar da bulunuyor.

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