Masalsı bir yolculuğa çıkaran kasaba: Hallstatt

Günümüze kadar korunan tarihi yapısıyla eski zaman filmlerini aratmayan kasabanın her bir noktası ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Sokaklarında yürürken, dünyadan uzak hissettiren kasabanın tarihi dokusu yemyeşil doğasıyla buluşuyor. Kasabada ziyaretçiler için hediyelik ve burada üretilen tuzlardan alabileceği dükkanlar da bulunuyor.