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Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

2024-04-17 19:27:35
Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

Konya’da bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

#1
Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

Dünyanın dört bir yanından getirilen tropik bitkilerin de bulunduğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, ziyaretçileri masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

#2
Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

60 türden binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan bahçe, ziyaretçilerine kelebekler hakkında bilgi verirken, unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

#4
Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

#5
Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

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Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

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Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

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Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

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Foto - Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi

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