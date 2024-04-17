2024-04-17 19:27:35 Masalsı bir rota: Kelebek Bahçesi
Konya’da bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.
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Konya’da bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.
Dünyanın dört bir yanından getirilen tropik bitkilerin de bulunduğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, ziyaretçileri masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.
60 türden binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan bahçe, ziyaretçilerine kelebekler hakkında bilgi verirken, unutulmaz anlar yaşatıyor.
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