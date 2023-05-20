Masa başı çalışanlar dikkat! 5 günden sonrası tehlikeli

5 GÜNDEN SONRASI RİSKLİ Günümüz iş hayatı, tüm gün bilgisayar başında çalışmak durumunda olan birçok meslek grubu yarattı. Özellikle tüm gün bilgisayar başında olan çalışanların boyun ve sırt ağrısı yaşama sıklığının daha fazla olduğu görülüyor. Ancak çalışma ortamınızda ve duruşunuzda yapacağınız basit düzeltmelerle, boyun ve sırt ağrısı yaşama riskinizi azaltmanız mümkün görünüyor. Bu hastalığın tedavisinin nasıl olduğunu ve hastayı nasıl bir süreç beklediğini Hundemir şöyle anlattı; Bizler bu yakınmayla gelen hastalara günlük poliklinik pratiğimizde oldukça sık rastlarız. Bu hastaların ayrıntılı nörolojik muayenelerini yapar, öykülerini dikkatle dinleriz. Şayet muayenede anlamlı bir bulgu (örneğin; kolda/kollarda ağrı, güç kaybı ve uyuşma olması gibi) saptarsak tetkik (genelde MR) isteriz. Ancak nörolojik muayene normalse (çoğu hasta böyledir) genelde konservatif tedavi (istirahat ve ilaç) ile rahatlıkla tedavi edilebilir. Hastalar bu yaklaşımla 3-5 gün içinde tamamen düzelirler. Tersi bir durumda MR çekilip, bakılır.