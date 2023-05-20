2023-05-20 08:46:00 Masa başı çalışanlar dikkat! 5 günden sonrası tehlikeli
Günlük yaşamda hareketsiz kalan ve işi gereği bilgisayar başındaysa uzun saatler geçirmek zorunda olan kişiler bazı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Bu da duruş bozukluğuna ve bunun sonucunda da boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Peki boyun düzleşmesi beraberinde hangi hastalıkları getiriyor? Tedavi süreci nasıl ilerliyor? İşte özellikle masa maşı çalışanların merak ettiği konun detayları...