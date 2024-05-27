2024-05-27 11:55:25 Marvel mı Yoksa DC Comics mi? Sizin renginiz hangisi? Gog ve Mogog, Yecüc ve Mecüc, Mavi ve kırmızı
Anahtar TV’de Emre Gürcan’ın yazdığı “Marvel mı Yoksa DC Comics mi? Kırmızı mı Mavi mi?” başlıklı yazı bir hayli ilgi gördü. Gürcan, Kuran-ı Kerim’den örnekler vererek Kırmızı kan meselesini değişik bir boyutta inceledi Hz. Adem’in ve İblis’in çocuklarının kan rengini sorgulayarak Marvel mı Yoksa DC Comics mi diye sordu. Bu ilginç yazıyı sizin için görsellerle hazırladık. İşte o yazı…