Marvel mı Yoksa DC Comics mi? Sizin renginiz hangisi? Gog ve Mogog, Yecüc ve Mecüc, Mavi ve kırmızı

Bilim kurgu hikâyelerini aratmayacak olaylardan bahseden Kehf suresi zaten belki de Kuran’ın en sıra dışı ve anlaşılması zor ayetlerini içermektedir. Yecüc ve Mecüc denilen varlıklardan Gog ve Magog isimleriyle Tevrat ve İncil’de de bahsedilir. Bu varlıklar, çeşitli mitolojilerde ve kültürlerde cüceler, devler ve şeytanlar olarak anılır. Dünya üzerinde çok değişik söylence ve inanışlarda bu tip varlıkların ve özelikle İblis’in kanının da yeşil veya mavi olduğu söylenir.