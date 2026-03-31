Mart ayında şaşırtan manzara! Hakkari’de kar köyü yuttu

Köy sakinlerinden Celil Çelçok, "Uzun yıllardır bölgemizde bu kadar kar yağmamıştı, inşallah bereketli olur. En son 2019'da köyümüzde 1 metreye ulaşan kar görmüştük. Ancak bu yıl çok kar var. Kar kalınlığı bazı yerlerde 4 metreyi buluyor" diye konuştu. Köyde yaşayan Muhyettin Çelçok ise bazı çatıların kar nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Bu sene oldukça zorluk çekiyoruz. Evlerimiz, ahırlarımız adeta kara gömüldü" dedi.