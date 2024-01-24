Mars yüzeyinde tarihi keşif

Böyle bir rezervin keşfi, Mars’ın bir zamanlar okyanuslar ve nehirlerle kaplı olduğu fikrini akıllara getiriyor. Curiosity ve Perseverance gibi gezici robotlar, Mars yüzeyindeki mineral açısından zengin yerleri keşfetmeye devam ediyor. Ancak bu robotlardan elde edilen verilerle bilim insanları yalnızca teoriler üretebiliyor. Daha kesin sonuçlar için Mars’a mürettebatlı görevler yapılması gerekiyor.