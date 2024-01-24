2024-01-24 03:49:53 Mars yüzeyinde tarihi keşif
NASA gibi Mars'a büyük ilgi duyan ESA'nın Express uzay aracı Mars yüzeyinde büyük bir su kaynağı keşfedildi.
NASA gibi Mars'a büyük ilgi duyan ESA'nın Express uzay aracı Mars yüzeyinde büyük bir su kaynağı keşfedildi.
Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars Express uzay aracı yaklaşık 3 km derinlikte büyük bir su rezervi buldu.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzay çalışmalarını derinleştirdi. Artık Mars’ta ESA rüzgarı esiyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uzay aracı Mars Express, büyük bir keşfe imza attı. Neredeyse üç kilometre derinliğinde bir Mars su rezervuarının yerini tespit etti. İşte detaylar…
Kızıl gezegen Mars halen gizemini koruyor. Avrupa Uzay Ajansı ise Mars yüzeyinde araştırmalarını derinleştiriyor. ESA’nın uzay aracı Mars Express yaklaşık 3km derinlikte su rezervuarının yerini keşfetti. ESA, rezervuarın su buzundan oluştuğunu ve erimesi halinde tüm gezegeni 1,5 ila 2,7 metre derinlikte bir su tabakasıyla kaplayabileceğini tahmin ediyor.
Bu birikintilerin ilk gözlemleri araştırmacıları oldukça şaşırttı. Mars Express ekibiyle birlikte çalışan gökbilimciler, konuyu daha derinlemesine incelediler. Araştırmalar neticesinde kuyunun su buzundan oluştuğunu belirlemeyi başardılar. Ayrıca bu bölge Mars’ta bulunan şimdiye kadar gördüğümüz en büyük su rezervuarlarından biri olarak tarihe geçmeyi başardı.
ESA, bu rezervuarın Mars’ın ekvator bölgesinde şimdiye kadar bulunan en fazla buz olduğunu açıkladı. Ayrıca kızıl gezegenin yüzeyi ve bu rezervuarların bulunduğu alan hakkında gelecekte yapılacak çalışmaların, Mars’ın geçmişine dair daha fazla bilgi sağlayacağını belirtti. Astronomların buranın bir zamanlar cennet olduğunu öne sürüyor. Oysaki gezegenin şimdiki hali oldukça tozlu ve kumlu.
Araştırmacılar su deposunun bulunduğu bölgeyi Medusae Fossae Formasyonu veya MFF olarak adlandırıyor. ESA araştırmaların neticesinde bir rapor yayınladı. Raporda bu konumun Mars ekvatoru boyunca yer aldığını ve yüzlerce kilometreye kadar etkili olan rüzgarlarla süpürüldüğünü belirtiyor. Ayrıca bu durum bölgenin nasıl çeşitli özellikler içerdiğini de açıklıyor.
Böyle bir rezervin keşfi, Mars’ın bir zamanlar okyanuslar ve nehirlerle kaplı olduğu fikrini akıllara getiriyor. Curiosity ve Perseverance gibi gezici robotlar, Mars yüzeyindeki mineral açısından zengin yerleri keşfetmeye devam ediyor. Ancak bu robotlardan elde edilen verilerle bilim insanları yalnızca teoriler üretebiliyor. Daha kesin sonuçlar için Mars’a mürettebatlı görevler yapılması gerekiyor.
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