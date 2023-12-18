Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Kandilli'den kritik uyarı!

Bu depremi beklenen büyük Marmara depremi ile ilişkilendirmek pek mümkün değil. Bu deprem bir öncü mü yoksa artçı mı bunu bilme şansınız yok. Beklenen büyük Marmara depremi tüm bilim insanlarının üzerinde anlaştığı bir konu. Ancak tabi ki zamanını bilemeyiz.