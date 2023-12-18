2023-12-18 13:25:16 Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Kandilli'den kritik uyarı!
Geçtiğimiz günlerde Bursa'da Gemlik körfezinde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası dün de Yalova Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen bu depremler, 'Büyük Marmara depreminin habercisi mi?' sorusunu akıllara getirdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaşanan son depremleri değerlendirerek bu soruya canlı yayında yanıt verdi.