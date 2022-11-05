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Marmara’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

2022-11-05 14:12:21
Marmara’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında sis etkili oluyor.

#1
Foto - Marmara’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

Dün gece Marmara Denizinin üzerinde etkisini gösteren sis tabakası, Tekirdağ’da etkili olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Marmara’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

Sabah saatlerinde kentin üzerinde etkili olan sis tabakası görüş mesafesini de azalttı.

#3
Foto - Marmara’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

Sis nedeniyle denizdeki gemiler gözlerden kaybolurken, kimi gemiler Tekirdağ kıyılarına demirleyerek sis tabakasının geçmesini bekliyor.

#4
Foto - Marmara’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

Tekirdağ'dan bir görüntü...

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