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Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

2024-08-17 11:25:28
Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

Marmara Bölgesi'ni 7.4 şiddetinde sallayan ve binlerce insanın ölümüne on bimnlerce vatandaşın ise yaralanmasına sebep olan Marmara Depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. Depremde evlatlarını, yakınlarını kaybedenlerin acısı tazeliğini korurken, felakete şahit olanlar bir daha böyle bir acının yaşanmaması için Allah’a dua ediyor. Dönemin koalisyon hükümeti deprem karşısında aciz kalırken, 17 Ağustos 1999’daki deprem sırasında Başbakan olan Bülent Ecevit, olaydan 6 saat sonra yaptığı açıklamada, “Ne normal telefon, ne de cep telefonu çalışıyor. Ancak telsizle haber ulaştırabiliyoruz” sözleriyle acziyet beyanından bulunmuştu.

#1
Foto - Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti. 17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’nde vuku bulan fakat acısı tüm Türkiye’yi etkileyen büyük deprem toplumsal hafızamızdaki canlılığını halen koruyor.

#2
Foto - Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

17 bin 480 vatandaşımızın can verdiği 7.4 şiddetindeki deprem tam 45 saniye sürmüştü. Deprem, Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova’da çok şiddetli şekilde hissedilmişti. Türkiye’ye maddi zararı 20 milyar dolar olan depremin manevi yıkımı çok daha büyük olmuştu.

#3
Foto - Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralı oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü. Ayrıca 133 bin 683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı. Marmara bölgesinde 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi.

#4
Foto - Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

SOL’UN ACZİYETİ HALA HAFIZALARDA Dönemin Anasol-M hükümeti, deprem karşısında aciz kalmıştı. Hükümet, felaket bölgesine ancak 3 gün sonra gidebilmişti.

#5
Foto - Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

1999’daki depremde Başbakan Bülent Ecevit, olaydan 6 saat sonra yaptığı açıklamada, “Ne normal telefon, ne de cep telefonu çalışıyor. Ancak telsizle haber ulaştırabiliyoruz” sözlerini sarf etmişti. Başbakan Ecevit'in açıklama yaptığı esnada arkasında bulunan yardımcılarının gülüp kahkaha atmaları dikkat çekmişti.

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