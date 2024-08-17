Marmara Depremi’nin acısı 25 yıldır dinmedi

Marmara Bölgesi'ni 7.4 şiddetinde sallayan ve binlerce insanın ölümüne on bimnlerce vatandaşın ise yaralanmasına sebep olan Marmara Depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. Depremde evlatlarını, yakınlarını kaybedenlerin acısı tazeliğini korurken, felakete şahit olanlar bir daha böyle bir acının yaşanmaması için Allah’a dua ediyor. Dönemin koalisyon hükümeti deprem karşısında aciz kalırken, 17 Ağustos 1999’daki deprem sırasında Başbakan olan Bülent Ecevit, olaydan 6 saat sonra yaptığı açıklamada, “Ne normal telefon, ne de cep telefonu çalışıyor. Ancak telsizle haber ulaştırabiliyoruz” sözleriyle acziyet beyanından bulunmuştu.