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Marmara Denizi'nde korkutan görüntü

2020-05-11 12:40:41
Marmara Denizi'nde korkutan görüntü

Tekirdağ sahilinde görülen planktonların çoğalması sonucu denizin rengi turuncuya döndü.

#1
Foto - Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

#2
Foto - Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.

#3
Foto - Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.

#4
Foto - Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

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