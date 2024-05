Galatasaray'ın iz bırakan forvetlerinden Mario Jardel, Türkiye gazetesine açıklamalar yaptı. Jardel, kendisi gibi bir forvetin şu an 300 milyon euro edeceğini belirtti. İstanbul'da kendini çok mutlu hissettiğini dile getiren Jardel, "Sürekli gelmek istiyorum. Burası benim ikinci evim ve Galatasaray'daki hatıralarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Galatasaray umarım bu sezon da şampiyon olur ve ben gelip izlerim." ifadelerini kullandı. Mauro Icardi'nin oluşturduğu etkiyi kısa da olsa siz oluşturmuştunuz. Kendisine gösterilen sevgiyi şu an kıskanıyor musunuz? Icardi şu an çok büyük bir iş yapıyor ama ben biliyorum ki benim yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinemeyecek. Süper Kupa'yı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim.