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Manzara şoke etti! Onlarca araç teker teker geri döndü

2020-11-22 16:51:53
Manzara şoke etti! Onlarca araç teker teker geri döndü

Bolu'da Yengigöller Milli Parkı'na giden tatilciler gördükleri manzara karşısında şok oldu.

#1
Foto - Bolu’da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde gece kar yağışı başladı.

Bolu’da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde gece kar yağışı başladı.

#2
Foto - Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı’na haftasonu tatili için gelen vatandaşlar da kar sürprizi ile karşılaştı.

Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı’na haftasonu tatili için gelen vatandaşlar da kar sürprizi ile karşılaştı.

#3
Foto - Yazlık lastiklerle Yedigöller’e gelen ziyaretçiler, yolda oluşan buzlanma nedeniyle ilerleyemediler.

Yazlık lastiklerle Yedigöller’e gelen ziyaretçiler, yolda oluşan buzlanma nedeniyle ilerleyemediler.

#4
Foto - Yedigöller’e 20 kilometre kala yüksek rampalardan çıkamayan sürücüler, geri dönerek yol kenarlarında fotoğraf çektirmekle yetindi.

Yedigöller’e 20 kilometre kala yüksek rampalardan çıkamayan sürücüler, geri dönerek yol kenarlarında fotoğraf çektirmekle yetindi.

#5
Foto - Buzlanma nedeniyle geri dönen tatilciler,

Buzlanma nedeniyle geri dönen tatilciler, "Yukarılarda daha fazla kar var. Aşağı iniş daha tehlikeli. 20 kilometreden sonra dönüyoruz maalesef. Yazlık lastiklerle geldik. Sonuç olarak geri dönüyoruz" şeklinde konuştular.

#6
Foto - Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde çok sayıda aracın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerleyememesinin ardından herhangi bir kaza yaşanmaması için jandarma ekipleri Yedigöller yolunu dubalarla kapattı.

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde çok sayıda aracın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerleyememesinin ardından herhangi bir kaza yaşanmaması için jandarma ekipleri Yedigöller yolunu dubalarla kapattı.

#7
Foto - Ekipler, tatil için gelen sürücüleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle geri çevirdi.

Ekipler, tatil için gelen sürücüleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle geri çevirdi.

#8
Foto - Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise, Yedigöller Milli Parkı’nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine koydukları tabelalarla sürücüleri uyardı.

Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise, Yedigöller Milli Parkı’nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine koydukları tabelalarla sürücüleri uyardı.

#9
Foto - Görevlilerin uyarıları sonrası geri dönen vatandaşlar, teselliyi fotoğraf çektirmekte buldu.

Görevlilerin uyarıları sonrası geri dönen vatandaşlar, teselliyi fotoğraf çektirmekte buldu.

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