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Siyaset
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Mansur Yavaş’tan flaş karar! Bugün bunu yapması bekleniyor

2023-12-02 13:51:27
Mansur Yavaş’tan flaş karar! Bugün bunu yapması bekleniyor

Yerel seçim aday adaylığı başvurularını 5 Aralık Salı gününe kadar uzatan CHP'de bugüne kadar büyükşehir ve il belediye başkanlığı için yaklaşık 1300, belediye meclis üyelikleri için de 6 bin 500 başvuru yapıldı. Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP'de aday adaylarının başvuruları da devam ediyor. İl ve ilçe başkanlıklarına yapılan başvurularda katılımın yoğun olması nedeniyle daha önce 28 Kasım olarak açıklanan süre, MYK kararıyla 5 Aralık'a kadar uzatıldı.

#1
Foto - Mansur Yavaş’tan flaş karar! Bugün bunu yapması bekleniyor

Partiye bugüne kadar büyükşehir ve il belediye başkanlığı için 1300 kişi başvuru yaparken, belediye meclis üyelikleri için de 6 bin 500 müracaatta bulunuldu. Aday adaylığı için başvuruların devam ettiği CHP'de en çok merak edilen iller ise Ankara, İstanbul ve İzmir.

#2
Foto - Mansur Yavaş’tan flaş karar! Bugün bunu yapması bekleniyor

İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yeniden adaylık başvurusu yapacağını açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bugün CHP İl Başkanlığına başvurusunu yapması bekleniyor.

#3
Foto - Mansur Yavaş’tan flaş karar! Bugün bunu yapması bekleniyor

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nu da yeniden aday yapacaklarını açıklamıştı.

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