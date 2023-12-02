Mansur Yavaş’tan flaş karar! Bugün bunu yapması bekleniyor

Yerel seçim aday adaylığı başvurularını 5 Aralık Salı gününe kadar uzatan CHP'de bugüne kadar büyükşehir ve il belediye başkanlığı için yaklaşık 1300, belediye meclis üyelikleri için de 6 bin 500 başvuru yapıldı. Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP'de aday adaylarının başvuruları da devam ediyor. İl ve ilçe başkanlıklarına yapılan başvurularda katılımın yoğun olması nedeniyle daha önce 28 Kasım olarak açıklanan süre, MYK kararıyla 5 Aralık'a kadar uzatıldı.